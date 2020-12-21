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На «Ягодині» митники вилучили медичні маски та косметику на понад пів мільйона гривень

На «Ягодині» митники вилучили медичні маски та косметику на понад пів мільйона гривень
На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляють волинські митники.

Прямуючи в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль «Volvo», за кермом якого був громадянин України.

Він передав митникам товаросупровідні документи, відповідно до яких перевозять товари як гуманітарну допомогу.

Під час повного митного огляду в автівці знайшли незадекларовані 4 тисячі медичних масок торгової марки Kangning Protective та понад 3 тисячі одиниць косметологічних засобів торгової марки Balea, загальною вартістю 503,8 тисяч гривень.

Таким чином, особа, що відповідає за відправку товарів гуманітарної допомоги від німецької компанії, через водія, громадянина України, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів та їх кількості.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України. За це передбачено штраф у розмірі 100% від вартості товару. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили до рішення суду.

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Теги: Ягодин, Волинська митниця, маски, косметика, штраф
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