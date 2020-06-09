«Добротренд»: лучанин безкоштовно підвозить людей у негоду. ВІДЕО

Андрій Тимощук третій день безоплатно підводить людей, які не можуть дістатися до роботи через замети та проблеми із громадським транспортом.







Маршрут Андрія Тимощука: вулиця Ковельська – 24 школа – вулиця Рівненська. Каже: дорогою бере пасажирів, щоб у мороз та замети люди не стояли довго на зупинках.



Зазвичай лучанин виїжджає о 8 ранку. Спершу готує легковик: прогріває авто та зчищає сніг, який нападав за ніч. Каже: щодня їде на роботу і має в машині вільні місця.



"Для мене дивно, що зупинка переповнена, але чимало людей відмовляються, коли пропоную підвезти. Якщо в когось є потреба – підіймайте руку, бо ще багато моїх знайомих писали, що з радістю когось би підвезли за потреби", - каже водій.



Цього ранку під'їхати на авто Андрія зголосилася жінка, яка день тому відмовилася від пропозиції підвезти її до роботи. Каже: побачила в соцмережах допис водія і зрозуміла, що намір цей хороший. Інші ж пасажири від такої пропозиції відмовлялися.



Зазвичай дорога до роботи в Андрія займає 15 хвилин, каже, сьогодні через замети та тягучку їхав годину.



Нагадаємо, через сильні морози два дні поспіль не усі луцькі маршрутки змогли завестися. Так напередодні не виїхали на маршрут 33 зі 160 автобусів.





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