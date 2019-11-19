Повідомили стан студентів луцького «політеху», у яких виявили сальмонельоз. ВІДЕО





Про це розповіла Валентина Новачевська.



У виші кажуть: кімнату, де проживали студенти, продезінфікували.



Як розповіла завідувачка гуртожитку Віра Хомик, вперше карету швидкої допомоги студентам-першокурсникам викликали 4 лютого.



"Це було вночі. Зразу двох "швидка" забрала. Ще двох потім на другий день, а на третій день забрали ще іншого", - каже жінка.



Медикам студенти розповіли, що усі продукти вживали разом.



"Їли ковбасу, відбивні та кетчуп, вермішель. Що стало причиною – тяжко сказати. Але у всіх хлопців є ентероколіт і є сальмонельоз, викликаний сальмонелою", - розповідає лікар-педіатр Олександр Коменда.



Після шпиталізації про хворобу дітей повідомили батьків та епідеміологів, зробили санобробку кімнати та харчоблоку, - розповів проректор університету Сергій Савчук.



"Батьки були. Претензій не мають. Вони погоджуються, що десь винні самі, що не проконтролювали це", - каже проректор.



Спалах сальмонельозу медики кваліфікують як побутовий, оскільки отруїлися хлопці домашніми продуктами, каже епідеміологиня Валентина Новачевська. З її слів, джерело зараження поки не визначили. Наголошує, щоб уникнути зараження, уся їжа з холодильника має проходити термічну обробку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятьох студентів Луцького національного технічного університету, які захворіли на сальмонельоз , 10 лютого виписали з лікарні.Про це розповіла Суспільному епідеміологиняУ виші кажуть: кімнату, де проживали студенти, продезінфікували.Як розповіла завідувачка гуртожитку, вперше карету швидкої допомоги студентам-першокурсникам викликали 4 лютого."Це було вночі. Зразу двох "швидка" забрала. Ще двох потім на другий день, а на третій день забрали ще іншого", - каже жінка.Медикам студенти розповіли, що усі продукти вживали разом."Їли ковбасу, відбивні та кетчуп, вермішель. Що стало причиною – тяжко сказати. Але у всіх хлопців є ентероколіт і є сальмонельоз, викликаний сальмонелою", - розповідає лікар-педіатрПісля шпиталізації про хворобу дітей повідомили батьків та епідеміологів, зробили санобробку кімнати та харчоблоку, - розповів проректор університету"Батьки були. Претензій не мають. Вони погоджуються, що десь винні самі, що не проконтролювали це", - каже проректор.Спалах сальмонельозу медики кваліфікують як побутовий, оскільки отруїлися хлопці домашніми продуктами, каже епідеміологиня Валентина Новачевська. З її слів, джерело зараження поки не визначили. Наголошує, щоб уникнути зараження, уся їжа з холодильника має проходити термічну обробку.

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