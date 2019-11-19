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Повідомили стан студентів луцького «політеху», у яких виявили сальмонельоз. ВІДЕО

Повідомили стан студентів луцького «політеху», у яких виявили сальмонельоз. ВІДЕО
П’ятьох студентів Луцького національного технічного університету, які захворіли на сальмонельоз, 10 лютого виписали з лікарні.

Про це розповіла Суспільному епідеміологиня Валентина Новачевська.

У виші кажуть: кімнату, де проживали студенти, продезінфікували.

Як розповіла завідувачка гуртожитку Віра Хомик, вперше карету швидкої допомоги студентам-першокурсникам викликали 4 лютого.

"Це було вночі. Зразу двох "швидка" забрала. Ще двох потім на другий день, а на третій день забрали ще іншого", - каже жінка.

Медикам студенти розповіли, що усі продукти вживали разом.

"Їли ковбасу, відбивні та кетчуп, вермішель. Що стало причиною – тяжко сказати. Але у всіх хлопців є ентероколіт і є сальмонельоз, викликаний сальмонелою", - розповідає лікар-педіатр Олександр Коменда.

Після шпиталізації про хворобу дітей повідомили батьків та епідеміологів, зробили санобробку кімнати та харчоблоку, - розповів проректор університету Сергій Савчук.

"Батьки були. Претензій не мають. Вони погоджуються, що десь винні самі, що не проконтролювали це", - каже проректор.

Спалах сальмонельозу медики кваліфікують як побутовий, оскільки отруїлися хлопці домашніми продуктами, каже епідеміологиня Валентина Новачевська. З її слів, джерело зараження поки не визначили. Наголошує, щоб уникнути зараження, уся їжа з холодильника має проходити термічну обробку.


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Теги: луцький університет, сальмонельоз, стан студентів
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