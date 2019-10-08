Як у Луцьку готуються до снігопадів та заметів

У Луцьку та приєднаних громад протягом ночі та завтрашнього дня буде працювати до 50 одиниць спецтехніки для розчищення доріг.Про це повідомив Луцький міський голована сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, синоптики попереджають проДля прибирання міста підготували:- 8 снігоприбиральних та снігопосипаючих автомобілів;- 6 грейдерів;- 11 тракторів для очистки тротуарів;- 3 трактори для розчистки приватного сектору;- 7 самоскидів для вивезення снігу;- 2 навантажувачі 6 тон, 3 фронтальних навантажувачі Manitou та 2 бобкети для навантаження снігу на самоскиди, прибирання зупинок громадського транспорту та розчистки доїзду для сміттєвозів.Для прибирання прилеглих громад підготували:- 8 тракторів;- 2 грейдери.З 50 одиниць техніки - 21 комунальна, 29 - залучена за договорами оренди та безоплатно від підприємців.Власників автомобілів просять не залишати транспортні засоби на узбіччях доріг, на заїздах в двори та біля контейнерних майданчиків, щоб дати можливість техніці виконати роботу.Міський голова Луцька звертає увагу голів ОСББ на необхідність виконання робіт з очистки прибудинкових територій багатоквартирних будинків.