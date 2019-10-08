Як у Луцьку готуються до снігопадів та заметів
Сьогодні, 19:10
У Луцьку та приєднаних громад протягом ночі та завтрашнього дня буде працювати до 50 одиниць спецтехніки для розчищення доріг.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 11-12 лютого.
Для прибирання міста підготували:
- 8 снігоприбиральних та снігопосипаючих автомобілів;
- 6 грейдерів;
- 11 тракторів для очистки тротуарів;
- 3 трактори для розчистки приватного сектору;
- 7 самоскидів для вивезення снігу;
- 2 навантажувачі 6 тон, 3 фронтальних навантажувачі Manitou та 2 бобкети для навантаження снігу на самоскиди, прибирання зупинок громадського транспорту та розчистки доїзду для сміттєвозів.
Для прибирання прилеглих громад підготували:
- 8 тракторів;
- 2 грейдери.
З 50 одиниць техніки - 21 комунальна, 29 - залучена за договорами оренди та безоплатно від підприємців.
Власників автомобілів просять не залишати транспортні засоби на узбіччях доріг, на заїздах в двори та біля контейнерних майданчиків, щоб дати можливість техніці виконати роботу.
Міський голова Луцька звертає увагу голів ОСББ на необхідність виконання робіт з очистки прибудинкових територій багатоквартирних будинків.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 11-12 лютого.
Для прибирання міста підготували:
- 8 снігоприбиральних та снігопосипаючих автомобілів;
- 6 грейдерів;
- 11 тракторів для очистки тротуарів;
- 3 трактори для розчистки приватного сектору;
- 7 самоскидів для вивезення снігу;
- 2 навантажувачі 6 тон, 3 фронтальних навантажувачі Manitou та 2 бобкети для навантаження снігу на самоскиди, прибирання зупинок громадського транспорту та розчистки доїзду для сміттєвозів.
Для прибирання прилеглих громад підготували:
- 8 тракторів;
- 2 грейдери.
З 50 одиниць техніки - 21 комунальна, 29 - залучена за договорами оренди та безоплатно від підприємців.
Власників автомобілів просять не залишати транспортні засоби на узбіччях доріг, на заїздах в двори та біля контейнерних майданчиків, щоб дати можливість техніці виконати роботу.
Міський голова Луцька звертає увагу голів ОСББ на необхідність виконання робіт з очистки прибудинкових територій багатоквартирних будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Пане голово ! А які такі юридичні підстави для фінансування робіт з прибирання прибудинкових територій за рахунок грошей ОСББ, якшо ті прибудинкові території то є землі міської комунальної власності ? То є нецільове використання коштів ! Спочатку передайте ту землю у власність чи користування ОСББ і тоді це буде законно ! А так, як є тепер, пане юристе, - шуфлю в руки і разом із премійованим головним комунальником беріть побільше і кидайте подальше А то вам хочеться і рибку з'їсти і на ... сісти ! От Садовий з шуфлею на ти ! А ми тоді, коли побачимо, як маслаєте ви, також долучимось !
Ото, хлопаки, якби перед прийняттям їжі вмазали по стопарику - і без проблєм !
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