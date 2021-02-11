Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 11 лютого пронозують хмарну погоду. Вночі сніг, вдень значний сніг. Хуртовина. Сніговий накат.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 5-10º морозу.
Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, протягом усього дня погода буде похмурою. З ранку і до пізнього вечора йтиме сильний сніг. Температура повітря: вночі 6-5º морозу, вдень 5-7º морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 5-10º морозу.
Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, протягом усього дня погода буде похмурою. З ранку і до пізнього вечора йтиме сильний сніг. Температура повітря: вночі 6-5º морозу, вдень 5-7º морозу.
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