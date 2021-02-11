Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 5-10º морозу.



Як інформує

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 11 лютого пронозують хмарну погоду. Вночі сніг, вдень значний сніг. Хуртовина. Сніговий накат.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 5-10º морозу.Як інформує sinoptik , у Луцьку завтра, у четвер, протягом усього дня погода буде похмурою. З ранку і до пізнього вечора йтиме сильний сніг. Температура повітря: вночі 6-5º морозу, вдень 5-7º морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію