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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 лютого
У Волинській області завтра, 11 лютого пронозують хмарну погоду. Вночі сніг, вдень значний сніг. Хуртовина. Сніговий накат.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 5-10º морозу.

Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, протягом усього дня погода буде похмурою. З ранку і до пізнього вечора йтиме сильний сніг. Температура повітря: вночі 6-5º морозу, вдень 5-7º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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