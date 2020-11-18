Залишилося 50 років: науковці зробили невтішний прогноз для Світязю. ВІДЕО





Журналісти



В інституті водних проблем цю ситуацію спрогнозували ще кілька років тому. З кожним роком в Україні фіксують зменшення кількості опадів на 8 млм. І для науковців це катастрофічна цифра.



"Оці 8 млм, це метр-півтора падіння ґрунтових вод. Кількість того, що випаровується внаслідок підвищення температури, приблизно на 20% зросла", — говорить Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем.



У південних областях — зросла на усі 50%. Вода випаровується, але на ці території більше не повертається.



Здається, з такою кількістю снігу, посуха Україні точно не загрожує. Утім, кругообіг води у природі зламався, констатують науковці. Саме тому пересихають криниці й природні водосховища.



На гідрометеостанції поблизу найбільшого в Україні озера Світязь тепер воду рахують до краплини. Минулого року водойма почала зникати просто на очах.



Світязь раніше було мало схожим на курорт. Сира погода, багато комарів, довкола болото. Щоб дійти до озера покупатися треба було по коліна пройти болотом. Спочатку зникло болото, далі теплішала вода — температура повітря піднімалася щороку на непомітні 1-2 градуси, аж доки остаточно не змінила клімат у регіоні. Тут всі сподівалися, що ситуацію виправлять опади. Але після осінніх злив Світязь так і не повернув собі всю воду.



Світязь — це найбільше озеро в Шацькому заповіднику. Менші водойми тут деградують ще виразніше.



"Цей процес — незворотній. Залишилось до 50 років життя, доки озеро не перетвориться на болото", — зазначає Володимир Самусєв, заступник очільника Шацької РДА.



Та вода що зникає — це не просто місце, де можна покупатися і відпочити. Це ще величезний природний резервуар питної води.



Перш ніж пити, воду з озера досліджують на наявність нітратів — тестер вперше абсолютно білий. Мікробіологи кажуть, справа ось в кульках водоростей. Вони природно очищують воду у Світязі.



Але хіміки закликають не поспішати радіти. Світязь, як й інші водойми в Україні, недообстежені. Досі аналізи проводили за радянськими стандартами, не зважали, приміром, на сучасні агрохімікати.



В одній з чотирьох надсучасних лабораторій, побудованих за кошти Європейського Союзу, українські науковці вже у найближчі півроку проаналізують воду з усіх вітчизняних водойм. Перші результати вже шокували науковців.



"У воді було виявили і парфюмерію, і наркотичні засоби, і нові забруднювачі, яких навіть в європейський стандартах немає", — розповів Валентин Шліхта, голова Держводагенства.



Тобто те, що не висушить глобальне потепління, може виявитися непридатним для пиття через забруднення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці стверджують, що кругообіг води в природі на території України відбувається не так, як раніше. Саме тому вода зникає з колодязів, озер, річок.Журналісти ТСН дізналися, чому падає рівень води, куди вона зникає і чи можна її втримати для майбутніх поколінь. У сюжеті йдеться і про волинське озеро Світязь.В інституті водних проблем цю ситуацію спрогнозували ще кілька років тому. З кожним роком в Україні фіксують зменшення кількості опадів на 8 млм. І для науковців це катастрофічна цифра."Оці 8 млм, це метр-півтора падіння ґрунтових вод. Кількість того, що випаровується внаслідок підвищення температури, приблизно на 20% зросла", — говорить Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем.У південних областях — зросла на усі 50%. Вода випаровується, але на ці території більше не повертається.Здається, з такою кількістю снігу, посуха Україні точно не загрожує. Утім, кругообіг води у природі зламався, констатують науковці. Саме тому пересихають криниці й природні водосховища.На гідрометеостанції поблизу найбільшого в Україні озера Світязь тепер воду рахують до краплини. Минулого року водойма почала зникати просто на очах.Світязь раніше було мало схожим на курорт. Сира погода, багато комарів, довкола болото. Щоб дійти до озера покупатися треба було по коліна пройти болотом. Спочатку зникло болото, далі теплішала вода — температура повітря піднімалася щороку на непомітні 1-2 градуси, аж доки остаточно не змінила клімат у регіоні. Тут всі сподівалися, що ситуацію виправлять опади. Але після осінніх злив Світязь так і не повернув собі всю воду.Світязь — це найбільше озеро в Шацькому заповіднику. Менші водойми тут деградують ще виразніше."Цей процес — незворотній. Залишилось до 50 років життя, доки озеро не перетвориться на болото", — зазначає, заступник очільника Шацької РДА.Та вода що зникає — це не просто місце, де можна покупатися і відпочити. Це ще величезний природний резервуар питної води.Перш ніж пити, воду з озера досліджують на наявність нітратів — тестер вперше абсолютно білий. Мікробіологи кажуть, справа ось в кульках водоростей. Вони природно очищують воду у Світязі.Але хіміки закликають не поспішати радіти. Світязь, як й інші водойми в Україні, недообстежені. Досі аналізи проводили за радянськими стандартами, не зважали, приміром, на сучасні агрохімікати.В одній з чотирьох надсучасних лабораторій, побудованих за кошти Європейського Союзу, українські науковці вже у найближчі півроку проаналізують воду з усіх вітчизняних водойм. Перші результати вже шокували науковців."У воді було виявили і парфюмерію, і наркотичні засоби, і нові забруднювачі, яких навіть в європейський стандартах немає", — розповів, голова Держводагенства.Тобто те, що не висушить глобальне потепління, може виявитися непридатним для пиття через забруднення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію