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На Волині зі снігового полону звільнили авто, в якому була жінка з трьома дітьми. ФОТО, ВІДЕО

На Волині зі снігового полону звільнили авто, в якому була жінка з трьома дітьми. ФОТО, ВІДЕО
Волинські рятувальники цілодобово надають допомогу водіям, які застрягли у снігових заметах.

10 лютого допомогу отримали двоє водіїв. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Вдень рятувальники 15-ї ДПРЧ Локачинський районний сектор Управління ДСНС України у Волинській області витягнули із складної ділянки дороги біля села Марковичі вантажний поштовий автомобіль.

У вечірню пору рятувальники 4-ї ДПРЧ Ковельський МРВ УДСНС України у Волинській області біля села Зелена витягнули з снігового замету автомобіль, де перебували водійка та її троє дітей - хлопчик 12-и років та двоє дівчаток віком 8 і 9 років.

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Теги: Волинь, ДСНС, допомога, Локачі, Ковель
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