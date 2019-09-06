На Волині зі снігового полону звільнили авто, в якому була жінка з трьома дітьми. ФОТО, ВІДЕО





10 лютого допомогу отримали двоє водіїв. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.



Вдень рятувальники 15-ї ДПРЧ Локачинський районний сектор Управління ДСНС України у Волинській області витягнули із складної ділянки дороги біля села Марковичі вантажний поштовий автомобіль.



У вечірню пору рятувальники 4-ї ДПРЧ Ковельський МРВ УДСНС України у Волинській області біля села Зелена витягнули з снігового замету автомобіль, де перебували водійка та її троє дітей - хлопчик 12-и років та двоє дівчаток віком 8 і 9 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники цілодобово надають допомогу водіям, які застрягли у снігових заметах.10 лютого допомогу отримали двоє водіїв. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.Вдень рятувальники 15-ї ДПРЧ Локачинський районний сектор Управління ДСНС України у Волинській області витягнули із складної ділянки дороги біля села Марковичі вантажний поштовий автомобіль.У вечірню пору рятувальники 4-ї ДПРЧ Ковельський МРВ УДСНС України у Волинській області біля села Зелена витягнули з снігового замету автомобіль, де перебували водійка та її троє дітей - хлопчик 12-и років та двоє дівчаток віком 8 і 9 років.

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