Волиняни – серед переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів





Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.



Зокрема, перше місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяюча зірка Різдва» посів зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Кравчук І.В.).



З Перемогою повернулися із Всеукраїнських змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. (Керівник Охманюк Є.А.)



Народний ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» (керівник Грицевич І.Л) став переможцем інтернаціонального онлайн артфестивалю «Yula».



Перше місце на Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» посів народний гурток «Фітодизайн» (керівник Войтюк В.П.).



Призові місця виборов зразковий вокальний ансамбль «Паросток» (керівник Сидоренко Н.М.) на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка».



Призером Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» став зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Бортнічук С.С.), а зразковий гурток вокально-естрадного співу керівник (Кравчук І.В.) завоював призові місця на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості вихованці стали переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Зокрема, перше місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяюча зірка Різдва» посів зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Кравчук І.В.).З Перемогою повернулися із Всеукраїнських змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. (Керівник Охманюк Є.А.)Народний ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» (керівник Грицевич І.Л) став переможцем інтернаціонального онлайн артфестивалю «Yula».Перше місце на Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» посів народний гурток «Фітодизайн» (керівник Войтюк В.П.).Призові місця виборов зразковий вокальний ансамбль «Паросток» (керівник Сидоренко Н.М.) на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка».Призером Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» став зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Бортнічук С.С.), а зразковий гурток вокально-естрадного співу керівник (Кравчук І.В.) завоював призові місця на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я».

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