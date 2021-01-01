Волиняни – серед переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів
Сьогодні, 03:18
Вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості вихованці стали переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Зокрема, перше місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяюча зірка Різдва» посів зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Кравчук І.В.).
З Перемогою повернулися із Всеукраїнських змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. (Керівник Охманюк Є.А.)
Народний ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» (керівник Грицевич І.Л) став переможцем інтернаціонального онлайн артфестивалю «Yula».
Перше місце на Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» посів народний гурток «Фітодизайн» (керівник Войтюк В.П.).
Призові місця виборов зразковий вокальний ансамбль «Паросток» (керівник Сидоренко Н.М.) на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка».
Призером Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» став зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Бортнічук С.С.), а зразковий гурток вокально-естрадного співу керівник (Кравчук І.В.) завоював призові місця на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Зокрема, перше місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяюча зірка Різдва» посів зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Кравчук І.В.).
З Перемогою повернулися із Всеукраїнських змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. (Керівник Охманюк Є.А.)
Народний ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» (керівник Грицевич І.Л) став переможцем інтернаціонального онлайн артфестивалю «Yula».
Перше місце на Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» посів народний гурток «Фітодизайн» (керівник Войтюк В.П.).
Призові місця виборов зразковий вокальний ансамбль «Паросток» (керівник Сидоренко Н.М.) на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка».
Призером Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» став зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Бортнічук С.С.), а зразковий гурток вокально-естрадного співу керівник (Кравчук І.В.) завоював призові місця на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни – серед переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів
Сьогодні, 03:18
Екскапітан «Волині» покине «Динамо» і переїде до Польщі
Сьогодні, 02:16
Василя Вірастюка висунуть кандидатом в нардепи
Сьогодні, 01:13
На чемпіонаті світу гімн Росії замінять музикою Чайковського
Сьогодні, 00:15
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00