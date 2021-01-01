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Волиняни – серед переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів

Волиняни – серед переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів
Вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості вихованці стали переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Зокрема, перше місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяюча зірка Різдва» посів зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Кравчук І.В.).

З Перемогою повернулися із Всеукраїнських змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. (Керівник Охманюк Є.А.)

Народний ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» (керівник Грицевич І.Л) став переможцем інтернаціонального онлайн артфестивалю «Yula».

Перше місце на Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» посів народний гурток «Фітодизайн» (керівник Войтюк В.П.).

Призові місця виборов зразковий вокальний ансамбль «Паросток» (керівник Сидоренко Н.М.) на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка».

Призером Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» став зразковий гурток вокально-естрадного співу (керівник Бортнічук С.С.), а зразковий гурток вокально-естрадного співу керівник (Кравчук І.В.) завоював призові місця на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановитий Я».


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Теги: Волинь, Нововолинськ, творчість
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