Василя Вірастюка висунуть кандидатом в нардепи





Про це повідомляє



За інформацією видання, кандидатуру Вірастюка затвердять під час з'їзду партії 11 лютого.



Василь Вірастюк — відомий український спортсмен, актор, заслужений майстер спорту України і володар титулу Найсильніша людина світу 2004 року.



На цьому ж окрузі балотуватимуться волонтерка Маруся Звіробій (Європейська солідарність), ексдиректор курорту Буковель Олександр Шевченко (За майбутнє) і представник Свободи Руслан Кошулинський. Також кандидатом на 87 окрузі зареєстрували колишнього заступника міністра доходів і зборів Михайла Ноняка.



Довибори до Верховної Ради відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній депутат від Слуги народу від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат після того, як став міським головою міста Надвірна Івано-Франківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Партія "Слуга народу" має намір висунути спортсмена Василя Вірастюка в якості кандидата в депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела.За інформацією видання, кандидатуру Вірастюка затвердять під час з'їзду партії 11 лютого.Василь Вірастюк — відомий український спортсмен, актор, заслужений майстер спорту України і володар титулу Найсильніша людина світу 2004 року.На цьому ж окрузі балотуватимуться волонтерка Маруся Звіробій (Європейська солідарність), ексдиректор курорту Буковель Олександр Шевченко (За майбутнє) і представник Свободи Руслан Кошулинський. Також кандидатом на 87 окрузі зареєстрували колишнього заступника міністра доходів і зборів Михайла Ноняка.Довибори до Верховної Ради відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній депутат від Слуги народу від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат після того, як став міським головою міста Надвірна Івано-Франківської області.

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