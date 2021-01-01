Відомо, скільки хворих на коронавірус виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 784 особи;

летальних випадків – 124;

одужало – 6 568 осіб;

здійснили тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 258 094 особи;

одужало – 1 098 944 особи;

летальних випадків – 24 058;

провели ПЛР-тестувань – 6 474 315.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 335 випадків;

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 784 особи;летальних випадків – 124;одужало – 6 568 осіб;здійснили тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 258 094 особи;одужало – 1 098 944 особи;летальних випадків – 24 058;провели ПЛР-тестувань – 6 474 315.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 335 випадків;Вінницька область – 392 випадки;Волинська область – 125 випадків;Дніпропетровська область – 306 випадків;Донецька область – 156 випадків;Житомирська область – 367 випадків;Закарпатська область – 368 випадків;Запорізька область – 182 випадки;Івано-Франківська область – 482 випадки;Київська область – 159 випадків;Кіровоградська область – 37 випадків;Луганська область – 43 випадки;Львівська область – 319 випадків;Миколаївська область – 83 випадки;Одеська область – 155 випадків;Полтавська область – 126 випадків;Рівненська область – 139 випадків;Сумська область – 102 випадки;Тернопільська область – 153 випадки;Харківська область – 232 випадки;Херсонська область – 42 випадки;Хмельницька область – 235 випадків;Черкаська область – 129 випадків;Чернівецька область – 291 випадок;Чернігівська область – 81 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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