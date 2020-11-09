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Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині

Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині
На Волині 10 лютого рятувальники звільнили зі снігових заметів 16 автомобілів, з них 5 легкових, 8 вантажних, 2 рейсові автобуси та 1 шкільний автобус.

Про це інформує управління ДСНС у Волинській області.

У результаті аварійно-рятувальних робіт, проведених на території Луцького, Ковельського, Володимир-Волинського, Ківерцівського, Любомльського, Маневицького, Локачинського, Турійського районів та міста Нововолинська, надали допомогу 53 водіям та пасажирам транспортних засобів.

Зокрема близько 18-ої години у лісосмузі біля села Зелена Ковельського району легковий автомобіль, в якому перебувала мама з трьома дітьми – віком 12, 9 і 8 років, з’їхав у кювет й потрапив у сніговий замет. На допомогу водій ці прибули рятувальники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. За допомогою троса вони витягнули авто на дорогу.

Біля села Марковичі Локачинського району у сніговий замет потрапив вантажний поштовий автомобіль. Відбуксирували вантажівку рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі.

А на вулиці Козацькій в смт Маневичі аварійно-рятувальні роботи провели працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини: вони відбуксирували зі снігового замету великогабаритний вантажний автомобіль, що перекрив рух вулицею.

До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 15 одиниць техніки ДСНС, працювали 42 рятувальники.
Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині
Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині
Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині


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Теги: рятувальники, автомобілі, негода
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