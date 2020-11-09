Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині

На Волині 10 лютого рятувальники звільнили зі снігових заметів 16 автомобілів, з них 5 легкових, 8 вантажних, 2 рейсові автобуси та 1 шкільний автобус.Про це інформує управління ДСНС у Волинській області.У результаті аварійно-рятувальних робіт, проведених на території Луцького, Ковельського, Володимир-Волинського, Ківерцівського, Любомльського, Маневицького, Локачинського, Турійського районів та міста Нововолинська, надали допомогу 53 водіям та пасажирам транспортних засобів.Зокрема близько 18-ої години у лісосмузі біля села Зелена Ковельського району легковий автомобіль, в якому перебувала мама з трьома дітьми – віком 12, 9 і 8 років, з’їхав у кювет й потрапив у сніговий замет. На допомогу водій ці прибули рятувальники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. За допомогою троса вони витягнули авто на дорогу.Біля села Марковичі Локачинського району у сніговий замет потрапив вантажний поштовий автомобіль. Відбуксирували вантажівку рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі.А на вулиці Козацькій в смт Маневичі аварійно-рятувальні роботи провели працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини: вони відбуксирували зі снігового замету великогабаритний вантажний автомобіль, що перекрив рух вулицею.До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 15 одиниць техніки ДСНС, працювали 42 рятувальники.