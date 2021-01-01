Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:18
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 28.00.
Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.85.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.85.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку визволили 2-річного малюка із зачиненої автівки
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:18
Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині
Сьогодні, 09:08