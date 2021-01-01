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Курс валют у Луцьку на 11 лютого

Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 28.00.

Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.85.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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