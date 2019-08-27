У Луцьку визволили 2-річного малюка із зачиненої автівки. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:27
Бійці ДСНС визволили дитину із зачиненого автомобіля.
Інформують, що 10 лютого до служби "101" надійшло повідомлення, що у легковому автомобілі на вулиці Стрілецькій у Луцьку зачинилася 2-річна дитина, - пише У ДСНС України у Волинській області.
На місце події була направлена група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що батьки перебувають назовні, а малюк зачинився в автівці, натиснувши на кнопку автоматичного замкнення дверей. Зі слів батьків, інших комплектів ключів від машини у них не було.
Рятувальниками, отримавши дозвіл власників автомобіля, прийняли рішення демонтувати вікно в автомобілі.
Озброївшись комплектом для руйнування скла, бійці ДСНС найперше клейовою стрічкою зафіксували скло, щоб запобігти його розлітанню й не допустити травмування дитини, Відтак склобоєм розбили заднє бокове вікно, обережно вилучили уламки скла, відчинили автомобіль зсередини й передали дитину мамі.
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Інформують, що 10 лютого до служби "101" надійшло повідомлення, що у легковому автомобілі на вулиці Стрілецькій у Луцьку зачинилася 2-річна дитина, - пише У ДСНС України у Волинській області.
На місце події була направлена група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що батьки перебувають назовні, а малюк зачинився в автівці, натиснувши на кнопку автоматичного замкнення дверей. Зі слів батьків, інших комплектів ключів від машини у них не було.
Рятувальниками, отримавши дозвіл власників автомобіля, прийняли рішення демонтувати вікно в автомобілі.
Озброївшись комплектом для руйнування скла, бійці ДСНС найперше клейовою стрічкою зафіксували скло, щоб запобігти його розлітанню й не допустити травмування дитини, Відтак склобоєм розбили заднє бокове вікно, обережно вилучили уламки скла, відчинили автомобіль зсередини й передали дитину мамі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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