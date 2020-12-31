Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині

За останній тиждень в Україні спостерігають низьку інтенсивність епідемічної активності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).На Волині епідемічна ситуація повторює загальнодержавні тенденції. Інтенсивний показник становить 347 на 100 тисяч населення (вищий від середньодержавного на 8%), - інформує Волинський лабораторний центр.Перевищення епідемічного порогу не зареєстрували на жодній адміністративній території. У загальному в області він нижчий від розрахункового на 40%. Вищі від середньообласного показники захворюваності у Луцьку (727 на 100 тис. населення), Луцькому (441,0), Горохівському (427,0) та Шацькому (458,3) районах.За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ, в тому числі на коронавірусну інфекцію, збільшилась на 6% і становить майже 3,6 тис. осіб, проти 3,4 тис. попереднього тижня. Серед захворілих 39% — це діти віком до 17 років (понад 1 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (92%). Летальних випадків за цей час виявлено не було.З початку епідемічного сезону перехворіло понад 88 тис. волинян, що на рівні минулого сезону, це 8,5% населення області.З початку епідсезону на Волині проти грипу вакцинували понад 2,5 тис. осіб, із них 55% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).