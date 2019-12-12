У Луцьку на переході збили 14-річну школярку





Автопригода трапилася ввечері 10 лютого на вулиці Ковельській, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Водій автомобіля Volkswagen, 37-річний лучанин, наїхав на 14-річну школярку. Попередньо, дівчина перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



У результаті автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.









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