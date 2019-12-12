вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на переході збили 14-річну школярку

У Луцьку на переході збили 14-річну школярку
У Луцьку в ДТП травмувалася 14-річна дівчина.

Автопригода трапилася ввечері 10 лютого на вулиці Ковельській, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій автомобіля Volkswagen, 37-річний лучанин, наїхав на 14-річну школярку. Попередньо, дівчина перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, школярка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – 126 нових випадків коронавірусної хвороби
Сьогодні, 10:41
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який п'яним лежав у снігу
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на переході збили 14-річну школярку
Сьогодні, 10:03
Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині
Сьогодні, 09:58
У Луцьку визволили 2-річного малюка із зачиненої автівки. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії
12 грудень, 2019, 09:56
У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації
25 жовтень, 2019, 10:11
Школярка, яку збили на переході у Луцьку, у тяжкому стані Школярка, яку збили на переході у Луцьку, у тяжкому стані
09 січень, 2018, 15:30
У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО
08 лютий, 17:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його
Сьогодні, 11:23
 0
Лучанин під час пиятики напав з ножем на товариша
Сьогодні, 11:16
 0
Волинські митники вилучили незадекларовані запчастини на понад 225 тисяч гривень
Сьогодні, 11:15
 0
Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду
Сьогодні, 11:04
 0
У Волиньраді створили нову фракцію
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8