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У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який п'яним лежав у снігу

У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який п'яним лежав у снігу
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який не міг самостійно пересуватися.

Сьогодні, близько 2-ї години ночі, під час патрулювання на проспекті Відродження, луцькі поліцейські виявили чоловіка, який лежав у снігу та не міг самостійно пересуватися, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Інспектори не змогли проїхати повз. 43-річного чоловіка підняли на ноги та відвезли до рідних. Нині волинянин перебуває у безпеці.
Сестра чоловіка, своєю чергою, висловила патрульним подяку за небайдужість та людяність.

У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який п'яним лежав у снігу

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Теги: патрульні, Луцьк, порятунок
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