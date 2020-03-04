У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який п'яним лежав у снігу
Сьогодні, 10:26
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який не міг самостійно пересуватися.
Сьогодні, близько 2-ї години ночі, під час патрулювання на проспекті Відродження, луцькі поліцейські виявили чоловіка, який лежав у снігу та не міг самостійно пересуватися, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Інспектори не змогли проїхати повз. 43-річного чоловіка підняли на ноги та відвезли до рідних. Нині волинянин перебуває у безпеці.
Сестра чоловіка, своєю чергою, висловила патрульним подяку за небайдужість та людяність.
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Сьогодні, близько 2-ї години ночі, під час патрулювання на проспекті Відродження, луцькі поліцейські виявили чоловіка, який лежав у снігу та не міг самостійно пересуватися, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Інспектори не змогли проїхати повз. 43-річного чоловіка підняли на ноги та відвезли до рідних. Нині волинянин перебуває у безпеці.
Сестра чоловіка, своєю чергою, висловила патрульним подяку за небайдужість та людяність.
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