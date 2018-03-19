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Які заходи відбудуться у Луцьку до Дня святого Валентина

Які заходи відбудуться у Луцьку до Дня святого Валентина
Вже в цю неділю, 14 лютого, настане найромантичніше свято - День святого Валентина. У Луцьку до свята підготували багато цікавих заходів, аби усі закохані зустріли його весело та цікаво.

Підбірку заходів опублікував Центр туристичної інформації та послуг.

У п'ятницю, 12 лютого о 17:00 напередодні Дня всіх закоханих проведуть Speed dating по-українськи, аби кожен міг знайти собі пару. Захід відбудеться в Passage Interdit (Набережна, 42).

У програмі:

• нові знайомства в формі коротких побачень
• сучасна українська музика
• танці
• веселі ігри
• смачна їжа

Реєструйтесь за посиланнями:

• реєстрація для хлопців: cutt.ly/1knwLQt
• реєстрація для дівчат: http cutt.ly/OknwKqz

Заповнюйте реєстраційну форму до 11 лютого 15:00.

Організаційний внесок - 50 гривень. Для тих, хто у вишиванці - 30 гривень.

Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420507475874608/

У суботу, 13 лютого о 15:00 запрошують на безкоштовні екскурсії «Романтичні історії Луцька», що відбудуться у Луцькому замку.

«В переддень найсердечного свята в році запрошуємо на прогулянку засніженим Луцьком послухати романтичних міських історій, що відбувалися у різні часи й епохи.

Ми розповімо Вам про кохання Любарта до своєї дружини, любовні інтриги та драми, які траплялись в житті пересічних лучан, таємниці, які ховає Глушецький міст, історію кохання Каті і принца Сіаму, та багато іншого.

Кожна історія обіцяє стати для Вас приємним відкриттям і показати, що життя лучан завжди було яскравим, цікавим, а головне наповненим найприємнішим почуттям – коханням», - пишуть організатори.

Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420042245772565/

13 та 14 лютого о 18:00 лучан запрошують на концерт «Все починається з любові», який відбудеться у Волинському драмтеатрі.

Посилання: https://teatr.volyn.ua/notices

У неділю, 14 лютого о 15:00 проведуть романтично-гастрономічну екскурсію «Моє серденько» у Луцькому замку. Вартість ексткурсії - 150 гривень.

Для участі заповнюйте Google форму: https://forms.gle/pzLvkcczLFgEpQuw9

«Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.

Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».

Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.

Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/1508285819365654/

У День святого Валентина о 15:00 в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою «...де живе любов».

«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда) та "SoloWay" (керівниця - Галина Конах), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех).

Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська).

Ведуча - Алла Доманська.

Працюватиме святкова фотозона!

Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).

Вхід вільний, але за попереднім записом.

Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.

Також у неділю о 18:00 у Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідати концерт «Музика любові».

Квитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.

Деталі: https://www.volynconcert.net/

У понеділок, 15 лютого о 19:00 у драмтеатрі відбудеться концерт Sinatra «Про Кохання». Вартість квитків - від 170 до 370 гривень.

Придбати квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sinatra-pro-kohannya

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Теги: День святого Валентина, Луцьк, концерт, заходи, варте уваги
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