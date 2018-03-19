Які заходи відбудуться у Луцьку до Дня святого Валентина





Підбірку заходів



У п'ятницю, 12 лютого о 17:00 напередодні Дня всіх закоханих проведуть Speed dating по-українськи, аби кожен міг знайти собі пару. Захід відбудеться в Passage Interdit (Набережна, 42).



У програмі:



• нові знайомства в формі коротких побачень

• сучасна українська музика

• танці

• веселі ігри

• смачна їжа



Реєструйтесь за посиланнями:



• реєстрація для хлопців:

• реєстрація для дівчат:



Заповнюйте реєстраційну форму до 11 лютого 15:00.



Організаційний внесок - 50 гривень. Для тих, хто у вишиванці - 30 гривень.



Посилання на фейсбук:



У суботу, 13 лютого о 15:00 запрошують на безкоштовні екскурсії «Романтичні історії Луцька», що відбудуться у Луцькому замку.



«В переддень найсердечного свята в році запрошуємо на прогулянку засніженим Луцьком послухати романтичних міських історій, що відбувалися у різні часи й епохи.



Ми розповімо Вам про кохання Любарта до своєї дружини, любовні інтриги та драми, які траплялись в житті пересічних лучан, таємниці, які ховає Глушецький міст, історію кохання Каті і принца Сіаму, та багато іншого.



Кожна історія обіцяє стати для Вас приємним відкриттям і показати, що життя лучан завжди було яскравим, цікавим, а головне наповненим найприємнішим почуттям – коханням», - пишуть організатори.



Посилання на фейсбук:



13 та 14 лютого о 18:00 лучан запрошують на концерт «Все починається з любові», який відбудеться у Волинському драмтеатрі.



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У неділю, 14 лютого о 15:00 проведуть романтично-гастрономічну екскурсію «Моє серденько» у Луцькому замку. Вартість ексткурсії - 150 гривень.



Для участі заповнюйте Google форму:



«Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.



Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».



Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.



Посилання на фейсбук:



У День святого Валентина о 15:00 в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою «...де живе любов».



«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда) та "SoloWay" (керівниця - Галина Конах), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех).



Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська).



Ведуча - Алла Доманська.



Працюватиме святкова фотозона!



Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).



Вхід вільний, але за попереднім записом.



Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.



Також у неділю о 18:00 у Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідати концерт «Музика любові».



Квитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.



Деталі:



У понеділок, 15 лютого о 19:00 у драмтеатрі відбудеться концерт Sinatra «Про Кохання». Вартість квитків - від 170 до 370 гривень.



Придбати квитки можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже в цю неділю, 14 лютого, настане найромантичніше свято - День святого Валентина. У Луцьку до свята підготували багато цікавих заходів, аби усі закохані зустріли його весело та цікаво.Підбірку заходів опублікував Центр туристичної інформації та послуг.У п'ятницю,напередодні Дня всіх закоханих проведуть, аби кожен міг знайти собі пару. Захід відбудеться в Passage Interdit (Набережна, 42).У програмі:• нові знайомства в формі коротких побачень• сучасна українська музика• танці• веселі ігри• смачна їжаРеєструйтесь за посиланнями:• реєстрація для хлопців: cutt.ly/1knwLQt • реєстрація для дівчат: http cutt.ly/OknwKqz Заповнюйте реєстраційну форму до 11 лютого 15:00.Організаційний внесок -. Для тих, хто у вишиванці -Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420507475874608/ У суботу,запрошують на, що відбудуться у Луцькому замку.«В переддень найсердечного свята в році запрошуємо на прогулянку засніженим Луцьком послухати романтичних міських історій, що відбувалися у різні часи й епохи.Ми розповімо Вам про кохання Любарта до своєї дружини, любовні інтриги та драми, які траплялись в житті пересічних лучан, таємниці, які ховає Глушецький міст, історію кохання Каті і принца Сіаму, та багато іншого.Кожна історія обіцяє стати для Вас приємним відкриттям і показати, що життя лучан завжди було яскравим, цікавим, а головне наповненим найприємнішим почуттям – коханням», - пишуть організатори.Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420042245772565/ запрошують на, який відбудеться у Волинському драмтеатрі.Посилання: https://teatr.volyn.ua/notices У неділю,проведутьу Луцькому замку. Вартість ексткурсії -Для участі заповнюйте Google форму: https://forms.gle/pzLvkcczLFgEpQuw9 «Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/1508285819365654/ в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця -) та "SoloWay" (керівниця -), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця -).Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця -).Ведуча -Працюватиме святкова фотозона!Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).але за попереднім записом.Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.Такожу Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідатиКвитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.Деталі: https://www.volynconcert.net/ У понеділок,у драмтеатрі відбудеться. Вартість квитків -Придбати квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sinatra-pro-kohannya

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