Які заходи відбудуться у Луцьку до Дня святого Валентина
Сьогодні, 13:15
Вже в цю неділю, 14 лютого, настане найромантичніше свято - День святого Валентина. У Луцьку до свята підготували багато цікавих заходів, аби усі закохані зустріли його весело та цікаво.
Підбірку заходів опублікував Центр туристичної інформації та послуг.
У п'ятницю, 12 лютого о 17:00 напередодні Дня всіх закоханих проведуть Speed dating по-українськи, аби кожен міг знайти собі пару. Захід відбудеться в Passage Interdit (Набережна, 42).
У програмі:
• нові знайомства в формі коротких побачень
• сучасна українська музика
• танці
• веселі ігри
• смачна їжа
Реєструйтесь за посиланнями:
• реєстрація для хлопців: cutt.ly/1knwLQt
• реєстрація для дівчат: http cutt.ly/OknwKqz
Заповнюйте реєстраційну форму до 11 лютого 15:00.
Організаційний внесок - 50 гривень. Для тих, хто у вишиванці - 30 гривень.
Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420507475874608/
У суботу, 13 лютого о 15:00 запрошують на безкоштовні екскурсії «Романтичні історії Луцька», що відбудуться у Луцькому замку.
«В переддень найсердечного свята в році запрошуємо на прогулянку засніженим Луцьком послухати романтичних міських історій, що відбувалися у різні часи й епохи.
Ми розповімо Вам про кохання Любарта до своєї дружини, любовні інтриги та драми, які траплялись в житті пересічних лучан, таємниці, які ховає Глушецький міст, історію кохання Каті і принца Сіаму, та багато іншого.
Кожна історія обіцяє стати для Вас приємним відкриттям і показати, що життя лучан завжди було яскравим, цікавим, а головне наповненим найприємнішим почуттям – коханням», - пишуть організатори.
Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420042245772565/
13 та 14 лютого о 18:00 лучан запрошують на концерт «Все починається з любові», який відбудеться у Волинському драмтеатрі.
Посилання: https://teatr.volyn.ua/notices
У неділю, 14 лютого о 15:00 проведуть романтично-гастрономічну екскурсію «Моє серденько» у Луцькому замку. Вартість ексткурсії - 150 гривень.
Для участі заповнюйте Google форму: https://forms.gle/pzLvkcczLFgEpQuw9
«Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.
Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».
Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.
Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/1508285819365654/
У День святого Валентина о 15:00 в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою «...де живе любов».
«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда) та "SoloWay" (керівниця - Галина Конах), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех).
Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська).
Ведуча - Алла Доманська.
Працюватиме святкова фотозона!
Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).
Вхід вільний, але за попереднім записом.
Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.
Також у неділю о 18:00 у Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідати концерт «Музика любові».
Квитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.
Деталі: https://www.volynconcert.net/
У понеділок, 15 лютого о 19:00 у драмтеатрі відбудеться концерт Sinatra «Про Кохання». Вартість квитків - від 170 до 370 гривень.
Придбати квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sinatra-pro-kohannya
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Підбірку заходів опублікував Центр туристичної інформації та послуг.
У п'ятницю, 12 лютого о 17:00 напередодні Дня всіх закоханих проведуть Speed dating по-українськи, аби кожен міг знайти собі пару. Захід відбудеться в Passage Interdit (Набережна, 42).
У програмі:
• нові знайомства в формі коротких побачень
• сучасна українська музика
• танці
• веселі ігри
• смачна їжа
Реєструйтесь за посиланнями:
• реєстрація для хлопців: cutt.ly/1knwLQt
• реєстрація для дівчат: http cutt.ly/OknwKqz
Заповнюйте реєстраційну форму до 11 лютого 15:00.
Організаційний внесок - 50 гривень. Для тих, хто у вишиванці - 30 гривень.
Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420507475874608/
У суботу, 13 лютого о 15:00 запрошують на безкоштовні екскурсії «Романтичні історії Луцька», що відбудуться у Луцькому замку.
«В переддень найсердечного свята в році запрошуємо на прогулянку засніженим Луцьком послухати романтичних міських історій, що відбувалися у різні часи й епохи.
Ми розповімо Вам про кохання Любарта до своєї дружини, любовні інтриги та драми, які траплялись в житті пересічних лучан, таємниці, які ховає Глушецький міст, історію кохання Каті і принца Сіаму, та багато іншого.
Кожна історія обіцяє стати для Вас приємним відкриттям і показати, що життя лучан завжди було яскравим, цікавим, а головне наповненим найприємнішим почуттям – коханням», - пишуть організатори.
Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/420042245772565/
13 та 14 лютого о 18:00 лучан запрошують на концерт «Все починається з любові», який відбудеться у Волинському драмтеатрі.
Посилання: https://teatr.volyn.ua/notices
У неділю, 14 лютого о 15:00 проведуть романтично-гастрономічну екскурсію «Моє серденько» у Луцькому замку. Вартість ексткурсії - 150 гривень.
Для участі заповнюйте Google форму: https://forms.gle/pzLvkcczLFgEpQuw9
«Наближається любовне свято - День святого Валентина. І ми, Центр туристичної інформації та послуг, пропонуємо провести його разом з нами.
Луцьк - романтичне місто та його історії любові справді вражають! Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь - це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії «Моє серденько».
Гарним закінченням прогулянки стане частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії «Старе місто», - розповідають організатори.
Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/1508285819365654/
У День святого Валентина о 15:00 в Культурно-мистецькому центрі «Красне» чекатимуть усіх поціновувачів зарубіжних хітів. Для них проведуть концерт під назвою «...де живе любов».
«Концерт зарубіжних хітів з нагоди Дня закоханих за участі вокальних студій "Зернятко" (керівниця - Алла Опейда) та "SoloWay" (керівниця - Галина Конах), ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех).
Спеціальний гість - вокальний ансамбль «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська).
Ведуча - Алла Доманська.
Працюватиме святкова фотозона!
Концерт відбудеться в КМЦ «Красне» (вул. Ковельська, 56).
Вхід вільний, але за попереднім записом.
Телефон для довідок: 066 787 97 82», - йдеться в повідомленні організаторів.
Також у неділю о 18:00 у Волинській обласній філармонії лучани матимуть нагоду відвідати концерт «Музика любові».
Квитки можна купити у касі філармонії на Театральному майдані.
Деталі: https://www.volynconcert.net/
У понеділок, 15 лютого о 19:00 у драмтеатрі відбудеться концерт Sinatra «Про Кохання». Вартість квитків - від 170 до 370 гривень.
Придбати квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sinatra-pro-kohannya
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