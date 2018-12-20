У Волиньраді створили нову фракцію
Сьогодні, 10:45
У Волинській обласній раді створили фракцію партії «Сила і Честь».
Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив голова обласної ради Григорій Недопад.
За його словами, про це надійшла відповідна заява від депутатів.
Тож, до франції «Сила і Честь» увійшли четверо депутатів: Роман Карпюк, Віктор Галан-Влащук, Людмила Стасюк та Володимир Дибель.
Головою обрали Романа Карпюка.
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Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив голова обласної ради Григорій Недопад.
За його словами, про це надійшла відповідна заява від депутатів.
Тож, до франції «Сила і Честь» увійшли четверо депутатів: Роман Карпюк, Віктор Галан-Влащук, Людмила Стасюк та Володимир Дибель.
Головою обрали Романа Карпюка.
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