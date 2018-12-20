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У Волиньраді створили нову фракцію

У Волиньраді створили нову фракцію
У Волинській обласній раді створили фракцію партії «Сила і Честь».

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив голова обласної ради Григорій Недопад.

За його словами, про це надійшла відповідна заява від депутатів.

Тож, до франції «Сила і Честь» увійшли четверо депутатів: Роман Карпюк, Віктор Галан-Влащук, Людмила Стасюк та Володимир Дибель.

Головою обрали Романа Карпюка.

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Теги: Волиньрада, фракція
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