У Волиньраді створили нову фракцію





Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив голова обласної ради Григорій Недопад.



За його словами, про це надійшла відповідна заява від депутатів.



Тож, до франції «Сила і Честь» увійшли четверо депутатів: Роман Карпюк, Віктор Галан-Влащук, Людмила Стасюк та Володимир Дибель.



Головою обрали Романа Карпюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній раді створили фракцію партії «Сила і Честь».Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив голова обласної ради Григорій Недопад.За його словами, про це надійшла відповідна заява від депутатів.Тож, до франції «Сила і Честь» увійшли четверо депутатів:таГоловою обрали Романа Карпюка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію