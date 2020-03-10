Волинські митники вилучили незадекларовані запчастини на понад 225 тисяч гривень





Про це



Прямуючи з Білорусії в Україну, в зону митного посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби заїхав рейсовий автобус марки «МАЗ» під керуванням громадянина Республіки Білорусь.



Під час митного контролю працівники митниці запропонували заповнити декларацію для письмового декларування товарів, які перевозять через митний кордон України , проте жодних товарів водій не заявив.



У результаті повного митного огляду цього автобусу виявили 229 незадекларованих одиниць запасних частин до транспортних засобів торгової марки WDA загальною вартістю 225 150 тисяч гривень.



Таким чином, громадянин Республіки Білорусь не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.



Товар вилучили до рішення суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Доманове» митники знайшли в автівці незадекларовані запчастини на понад 225 тисяч гривень.Про це інформують волинські митники.Прямуючи з Білорусії в Україну, в зону митного посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби заїхав рейсовий автобус марки «МАЗ» під керуванням громадянина Республіки Білорусь.Під час митного контролю працівники митниці запропонували заповнити декларацію для письмового декларування товарів, які перевозять через митний кордон України , проте жодних товарів водій не заявив.У результаті повного митного огляду цього автобусу виявили 229 незадекларованих одиниць запасних частин до транспортних засобів торгової марки WDA загальною вартістю 225 150 тисяч гривень.Таким чином, громадянин Республіки Білорусь не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Товар вилучили до рішення суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію