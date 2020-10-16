Призначили директора «Волиньприродресурсу»

, який до цього часу виконував обов’язки керівника комунального підприємства «Волиньприродресурс», призначили директором цього підприємства.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 11 лютого, під час сесії обласної ради.Депутати вирішили призначити Капустюка на контрактній основі на строк 5 років. Він став переможцем конкурсу.Під час свого виступу Анатолій Капустюк розповів, що загалом за четвертий квартал підприєство мало 6 мільйонів видатків (фонд заробітної плати, податки тощо). Загалом зараз на складі підприємства є приблизно 3 тонни бурштину.Наступний аукціон з продажу бурштину, за його словами, мають намір провести у кінці лютого.Окрім того, він розповів, що він є власником заводу з переробки бурштину, який здає в оренду генпідряднику. Більше того, він є власником декількох приватних підприємств, які, як він переконує, наразі не провадять діяльності.Нагадаємо, попереднього керівника «Волиньприродресурсу»звільнили у вересні минулого року. Він спробував оскаржити це у суді, згодом суд вимагав поновити його на посаді. Утім, 1 лютого відбулося засідання у Волинському апеляційному суді, який скасував рішення суду першої інстанції. У задоволенні позову Столяра суд відмовив. Рішення вже набрало законної сили.Зауважимо, підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради створене для видобування бурштину загальною ліцензійною площею 51 524,7 га. (515,247км²), що охоплює території Маневицького, Любешівського та Камінь-Каширського районів, а також видобування інших корисних копалин.