Лучанин під час пиятики напав з ножем на товариша

Лучанин ледь не вбив свого товариша.Слідчі з’ясували, що 10 лютого ввечері на вулиці Підгаєцькій товариші розпивали алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок словесної перепалки один із чоловіків наніс ножем поранення потерпілому, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловіка із травмою госпіталізували до лікарні. Знаряддя злочину вилучили та відправили для проведення відповідних експертиз.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, вирішують питання про оголошення підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.