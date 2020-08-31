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У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його

У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його
У Луцьку поліцейські розкрили розбійний напад.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зазначають, учора, 11 лютого, ввечері до поліції зателефонував 62-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що приблизно 30 хв тому візуально знайомий пошкодив вхідні двері, проник до будинку та, погрожуючи фізичною розправою, відкрито заволодів грошима заявника у сумі 5 тис. грн. До слова, потерпілий на інвалідному візку самостійно пересуватися не може.

На місце пригоди відразу направився наряд управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із патрульними під час обстеження прилеглої території виявили чоловіка, який за описами був схожий на нападника. Його затримали.

Зловмисником виявився раніше судимий 36-річний лучанин. Майже усі викрадені гроші вилучили.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний із проникненням у житло.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його

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Теги: лучанин, розбійний напад, пограбування
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