У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його





Про це



Зазначають, учора, 11 лютого, ввечері до поліції зателефонував 62-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що приблизно 30 хв тому візуально знайомий пошкодив вхідні двері, проник до будинку та, погрожуючи фізичною розправою, відкрито заволодів грошима заявника у сумі 5 тис. грн. До слова, потерпілий на інвалідному візку самостійно пересуватися не може.



На місце пригоди відразу направився наряд управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із патрульними під час обстеження прилеглої території виявили чоловіка, який за описами був схожий на нападника. Його затримали.



Зловмисником виявився раніше судимий 36-річний лучанин. Майже усі викрадені гроші вилучили.



Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний із проникненням у житло.



Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські розкрили розбійний напад.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зазначають, учора, 11 лютого, ввечері до поліції зателефонував 62-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що приблизно 30 хв тому візуально знайомий пошкодив вхідні двері, проник до будинку та, погрожуючи фізичною розправою, відкрито заволодів грошима заявника у сумі 5 тис. грн. До слова, потерпілий на інвалідному візку самостійно пересуватися не може.На місце пригоди відразу направився наряд управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Оперативники спільно із патрульними під час обстеження прилеглої території виявили чоловіка, який за описами був схожий на нападника. Його затримали.Зловмисником виявився раніше судимий 36-річний лучанин. Майже усі викрадені гроші вилучили.Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний із проникненням у житло.Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

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