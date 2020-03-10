На Волині поліцейські затримали фуру з незаконним лісом

У Камінь-Каширському районі правоохоронці вилучили вантажівку із деревиною.Вантажівку Volvo із колодами сосни та ялини виявили співробітники групи реагування патрульної поліції спільно із лісовою охороною 10 лютого близько 17 години, неподалік села Оконськ, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Керував транспортним засобом 31-річний мешканець Ковельського району. Під час перевірки поліцейські з’ясували, що довжина деяких колод не співпадає з тою, яка заявлена в товарно-транспортній накладній, а бірки на деревині не відповідають породі дерев.З місця події правоохоронці вилучили вантажний автомобіль та близько 40 м³ деревини.Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу. Правоохоронці нині встановлюють походження деревини та законність її транспортування.