На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий





В результаті пострілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.



Інформують, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве.В результаті пострілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.Інформують, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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