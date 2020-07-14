На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
Сьогодні, 11:38
11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве.
В результаті пострілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.
Інформують, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
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В результаті пострілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.
Інформують, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
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