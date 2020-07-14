вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве.

В результаті пострілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю, - інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.

Інформують, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Донбас, воїн, смерть, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській митниці у квітах, які везли з Нідерландів, виявили небезпечного шкідника
Сьогодні, 11:56
Під час пожежі постраждав волинянин, чоловік – у лікарні
Сьогодні, 11:43
На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
Сьогодні, 11:38
У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його
Сьогодні, 11:23
Лучанин під час пиятики напав з ножем на товариша
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
14 липень, 2020, 10:58
На Донбасі внаслідок обстрілів двоє бійців померли, одинадцятеро постраждали На Донбасі внаслідок обстрілів двоє бійців померли, одинадцятеро постраждали
10 березень, 2020, 13:40
На Донбасі бойовики вбили молоду військову На Донбасі бойовики вбили молоду військову
16 жовтень, 2019, 10:00
На Донбасі загинув 22-річний командир снайперів На Донбасі загинув 22-річний командир снайперів
24 травень, 2018, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викрила контрабандиста, який намагався провезти через волинську митницю шпигунські прилади
Сьогодні, 12:56
 0
На Волині працює 41 пункт обігріву для населення. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 12:42
 0
У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі
Сьогодні, 12:36
 0
У спальному районі Луцька викрили підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині з наступного тижня очікують до 30 градусів морозу
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8