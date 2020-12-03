Хто увійшов до президії Волинської обласної ради. СПИСОК

У Волиньраді затвердили новий склад президії обласної ради VIII скликання.Відповідне рішення прийняли депутати обласної ради сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання.До складу президії увійшли 19 людей – голова ради, його перший заступник, заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.Згідно з рішенням, голова президії –, голова обласної ради.Члени президії:– перший заступник голови обласної ради.– заступник голови обласної ради.– голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики.– голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.– голова постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.– голова постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.– голова постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньо-економічних зв’язків та інвестицій.– голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.– голова постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.– голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.– голова постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.– голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.– голова депутатської фракції Політичної партії «За майбутнє».– голова депутатської фракції «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».– уповноважений представник депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність».– голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».– уповноважений представник депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода».– голова депутатської фракції Аграрної партії України.Зауважимо, що президія обласної ради є дорадчим органом і діє для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради.