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Хто увійшов до президії Волинської обласної ради. СПИСОК

Хто увійшов до президії Волинської обласної ради. СПИСОК
У Волиньраді затвердили новий склад президії обласної ради VIII скликання.

Відповідне рішення прийняли депутати обласної ради сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання.

До складу президії увійшли 19 людей – голова ради, його перший заступник, заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

Згідно з рішенням, голова президії – Недопад Григорій Вікторович, голова обласної ради.

Члени президії:

Поліщук Юрій Петрович – перший заступник голови обласної ради.

Пустовіт Григорій Олександрович – заступник голови обласної ради.

Маховський Орест Георгійович – голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики.

Вітів Анатолій Миколайович – голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Микитюк Роман Володимирович – голова постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Ройко Юрій Петрович – голова постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.

Вусенко Юлія Василівна – голова постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньо-економічних зв’язків та інвестицій.

Омелько Ольга Анатоліївна – голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.

Галан-Влащук Віктор Йосипович – голова постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.

Кудрявцев Сергій Альбертович – голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Макарук Микола Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.

Горавська Ірина Іванівна – голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Лех Ігор Богданович – голова депутатської фракції Політичної партії «За майбутнє».

Козюра Андрій Григорович – голова депутатської фракції «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Мирка Іван Іванович – уповноважений представник депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність».

Лісовський Ігор Миколайович – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».

Пирожик Олександр Веніамінович – уповноважений представник депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Волошенюк Ігор Васильович – голова депутатської фракції Аграрної партії України.

Зауважимо, що президія обласної ради є дорадчим органом і діє для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

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Теги: президія, Волинська обласна рада, склад
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