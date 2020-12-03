Хто увійшов до президії Волинської обласної ради. СПИСОК
Сьогодні, 12:04
У Волиньраді затвердили новий склад президії обласної ради VIII скликання.
Відповідне рішення прийняли депутати обласної ради сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання.
До складу президії увійшли 19 людей – голова ради, його перший заступник, заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.
Згідно з рішенням, голова президії – Недопад Григорій Вікторович, голова обласної ради.
Члени президії:
Поліщук Юрій Петрович – перший заступник голови обласної ради.
Пустовіт Григорій Олександрович – заступник голови обласної ради.
Маховський Орест Георгійович – голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики.
Вітів Анатолій Миколайович – голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.
Микитюк Роман Володимирович – голова постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Ройко Юрій Петрович – голова постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.
Вусенко Юлія Василівна – голова постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньо-економічних зв’язків та інвестицій.
Омелько Ольга Анатоліївна – голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.
Галан-Влащук Віктор Йосипович – голова постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Кудрявцев Сергій Альбертович – голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.
Макарук Микола Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.
Горавська Ірина Іванівна – голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Лех Ігор Богданович – голова депутатської фракції Політичної партії «За майбутнє».
Козюра Андрій Григорович – голова депутатської фракції «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Мирка Іван Іванович – уповноважений представник депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність».
Лісовський Ігор Миколайович – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».
Пирожик Олександр Веніамінович – уповноважений представник депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Волошенюк Ігор Васильович – голова депутатської фракції Аграрної партії України.
Зауважимо, що президія обласної ради є дорадчим органом і діє для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
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Відповідне рішення прийняли депутати обласної ради сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання.
До складу президії увійшли 19 людей – голова ради, його перший заступник, заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.
Згідно з рішенням, голова президії – Недопад Григорій Вікторович, голова обласної ради.
Члени президії:
Поліщук Юрій Петрович – перший заступник голови обласної ради.
Пустовіт Григорій Олександрович – заступник голови обласної ради.
Маховський Орест Георгійович – голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики.
Вітів Анатолій Миколайович – голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.
Микитюк Роман Володимирович – голова постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Ройко Юрій Петрович – голова постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.
Вусенко Юлія Василівна – голова постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньо-економічних зв’язків та інвестицій.
Омелько Ольга Анатоліївна – голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.
Галан-Влащук Віктор Йосипович – голова постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Кудрявцев Сергій Альбертович – голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.
Макарук Микола Михайлович – голова постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.
Горавська Ірина Іванівна – голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Лех Ігор Богданович – голова депутатської фракції Політичної партії «За майбутнє».
Козюра Андрій Григорович – голова депутатської фракції «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Мирка Іван Іванович – уповноважений представник депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність».
Лісовський Ігор Миколайович – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».
Пирожик Олександр Веніамінович – уповноважений представник депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Волошенюк Ігор Васильович – голова депутатської фракції Аграрної партії України.
Зауважимо, що президія обласної ради є дорадчим органом і діє для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
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