В Україні підвищують пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 18:45
Жінкам підвищать пенсійний вік з 1 квітня цього року згідно із законом «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».
Про це розповіли в Сніданку з 1+1, пише ТСН.
Пенсійний вік зросте з 59,5 до 60 років. Нововведення зачепить саме тих українок, які виходитимуть на заслужений відпочинок з квітня. Жінки, які народилися у період від 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, зможуть отримати виплату за старими правилами.
Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку ухвалили у 2011 році. Згідно з ним, щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. Цьогоріч відбудеться останній етап підвищення.
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Про це розповіли в Сніданку з 1+1, пише ТСН.
Пенсійний вік зросте з 59,5 до 60 років. Нововведення зачепить саме тих українок, які виходитимуть на заслужений відпочинок з квітня. Жінки, які народилися у період від 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, зможуть отримати виплату за старими правилами.
Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку ухвалили у 2011 році. Згідно з ним, щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. Цьогоріч відбудеться останній етап підвищення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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