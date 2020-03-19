В Україні підвищують пенсійний вік для жінок





Про це



Пенсійний вік зросте з 59,5 до 60 років. Нововведення зачепить саме тих українок, які виходитимуть на заслужений відпочинок з квітня. Жінки, які народилися у період від 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, зможуть отримати виплату за старими правилами.



Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку ухвалили у 2011 році. Згідно з ним, щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. Цьогоріч відбудеться останній етап підвищення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінкам підвищать пенсійний вік з 1 квітня цього року згідно із законом «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».Про це розповіли в Сніданку з 1+1, пише ТСН.Пенсійний вік зросте з 59,5 до 60 років. Нововведення зачепить саме тих українок, які виходитимуть на заслужений відпочинок з квітня. Жінки, які народилися у період від 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, зможуть отримати виплату за старими правилами.Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку ухвалили у 2011 році. Згідно з ним, щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. Цьогоріч відбудеться останній етап підвищення.

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