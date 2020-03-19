вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні підвищують пенсійний вік для жінок

В Україні підвищують пенсійний вік для жінок
Жінкам підвищать пенсійний вік з 1 квітня цього року згідно із законом «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».

Про це розповіли в Сніданку з 1+1, пише ТСН.

Пенсійний вік зросте з 59,5 до 60 років. Нововведення зачепить саме тих українок, які виходитимуть на заслужений відпочинок з квітня. Жінки, які народилися у період від 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, зможуть отримати виплату за старими правилами.

Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку ухвалили у 2011 році. Згідно з ним, щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. Цьогоріч відбудеться останній етап підвищення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсія, пенсійний вік, жінки, підвищення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині будуть відключати світло 12 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
В Україні підвищують пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 18:45
Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає
Сьогодні, 18:02
Через негоду на Волині зібрали термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій: що вирішили
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
Від сьогодні в Україні підвищують пенсії: хто і скільки отримає Від сьогодні в Україні підвищують пенсії: хто і скільки отримає
01 січень, 20:20
У квітні деяка категорія громадян отримає надбавку до пенсії У квітні деяка категорія громадян отримає надбавку до пенсії
19 березень, 2020, 20:19
Європейські жінки отримують на 30% меншу пенсію за чоловіків Європейські жінки отримують на 30% меншу пенсію за чоловіків
08 лютий, 2020, 16:21
В Україні з 1 квітня збільшиться пенсійний вік для жінок В Україні з 1 квітня збільшиться пенсійний вік для жінок
15 січень, 2020, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині будуть відключати світло 12 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
В Україні підвищують пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 18:45
 0
Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО
Сьогодні, 18:19
 0
У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає
Сьогодні, 18:02
 0
Через негоду на Волині зібрали термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій: що вирішили
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8