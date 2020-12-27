Волинянин хотів купити музичний інструмент, а натрапив на інтернет-шахраїв





Учора, 10 лютого, до Ковельського районного управління поліції звернувся 45-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-продажу музичного інструменту, повідомляє Ковельське районне управління поліції.



Покупець скинув фішингове повідомлення, а чоловік, заповнивши його, позбувся власних коштів на суму майже 11 тисяч гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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