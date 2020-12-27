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Волинянин хотів купити музичний інструмент, а натрапив на інтернет-шахраїв

Волинянин хотів купити музичний інструмент, а натрапив на інтернет-шахраїв
Волинянина "розвели" на гроші інтернет-шахраї.

Учора, 10 лютого, до Ковельського районного управління поліції звернувся 45-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-продажу музичного інструменту, повідомляє Ковельське районне управління поліції.

Покупець скинув фішингове повідомлення, а чоловік, заповнивши його, позбувся власних коштів на суму майже 11 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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Теги: шахраї, волинянин, поліція
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