У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі





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Зокрема, в обласному центрі Волині на Київському майдані працівники ДСНС витягли із замету тролейбус. Крім того, у Луцьку рятувальники буксирували вантажні автомобілі, що застрягли у снігу на проспекті Відродження, вулицях Об’їзній та Клима Савура.



У Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ відбуксирували вантажівку на вулиці Шевченка.



На автодорозі біля села Сільце Горохівського району великогабаритний вантажний автомобіль заблокував проїзд та не міг зрушити зі снігового замету. Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова відбуксирували авто, звільнивши проїзд для транспортних засобів. Також на Горохівщині у місті Берестечку ще одну вантажівку буксирували працівники 22-го Державного пожежно-рятувального поста.



Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 10 одиниць спецтехніки, працювали 34 рятувальники.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12 годину 11 лютого волинські рятувальники зі снігових заметів вилучили 11 автомобілів (з них 1 тролейбус, 7 вантажівок та 3 легкових авто) та надали допомогу 12 громадянам.Про це повідомляє управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, в обласному центрі Волині на Київському майдані працівники ДСНС витягли із замету тролейбус. Крім того, у Луцьку рятувальники буксирували вантажні автомобілі, що застрягли у снігу на проспекті Відродження, вулицях Об’їзній та Клима Савура.У Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ відбуксирували вантажівку на вулиці Шевченка.На автодорозі біля села Сільце Горохівського району великогабаритний вантажний автомобіль заблокував проїзд та не міг зрушити зі снігового замету. Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова відбуксирували авто, звільнивши проїзд для транспортних засобів. Також на Горохівщині у місті Берестечку ще одну вантажівку буксирували працівники 22-го Державного пожежно-рятувального поста.Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 10 одиниць спецтехніки, працювали 34 рятувальники.

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