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У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі

У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі
Станом на 12 годину 11 лютого волинські рятувальники зі снігових заметів вилучили 11 автомобілів (з них 1 тролейбус, 7 вантажівок та 3 легкових авто) та надали допомогу 12 громадянам.

Про це повідомляє управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, в обласному центрі Волині на Київському майдані працівники ДСНС витягли із замету тролейбус. Крім того, у Луцьку рятувальники буксирували вантажні автомобілі, що застрягли у снігу на проспекті Відродження, вулицях Об’їзній та Клима Савура.

У Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ відбуксирували вантажівку на вулиці Шевченка.

На автодорозі біля села Сільце Горохівського району великогабаритний вантажний автомобіль заблокував проїзд та не міг зрушити зі снігового замету. Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова відбуксирували авто, звільнивши проїзд для транспортних засобів. Також на Горохівщині у місті Берестечку ще одну вантажівку буксирували працівники 22-го Державного пожежно-рятувального поста.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 10 одиниць спецтехніки, працювали 34 рятувальники.

У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі

У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі

У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі

У Луцьку на Київському майдані тролейбус застряг у сніговому заметі



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Теги: ДСНС, Волинь, Луцьк, Київський майдан, тролейбус, замети
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