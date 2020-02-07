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У спальному районі Луцька викрили підпільний гральний заклад. ФОТО

У спальному районі Луцька викрили підпільний гральний заклад. ФОТО
У Луцьку дільничні викрили підпільний гральний заклад та провели санкціоновані обшуки.

Інформують, що інтерактивний клуб з облаштованою залою функціонував у одному із спальних районів міста. Там, ймовірно, надавалися послуги грального бізнесу, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Як з’ясували поліцейські, клуб обслуговував вузьке коло клієнтів. Аби потрапити туди, потрібно було зателефонувати на певний номер, оплачували послуги адміністратору.

Близько двох тижнів дільничні офіцери документували незаконну діяльність закладу. Вчора, 10 лютого, спільно з ротою поліції особливого призначення у приміщенні підпільного закладу провели санкціонований обшук. У результаті – вилучили близько 70 одиниці техніки: системні блоки, монітори, відеореєстратор, жорсткі диски тощо. Вилучене обладнання направили на експертизи.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

У спальному районі Луцька викрили підпільний гральний заклад. ФОТО
У спальному районі Луцька викрили підпільний гральний заклад. ФОТО


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Теги: гральний заклад, Луцьк
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