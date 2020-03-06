СБУ викрила контрабандиста, який намагався провезти через волинську митницю шпигунські прилади

Служба безпеки України затримала на митному посту «Ягодин» Волинської митниці контрабандиста на спробі нелегального ввезення до України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.Про це повідомляє СБУ у Волинській області.Протиправну діяльність організував мешканець Ковеля. Фігурант намагався власним багажем переправити з однієї з країн Євросоюзу 27 приладів для прихованого збору інформації, у тому числі відео- та аудіозапису.Контрабандну продукцію він планував продати через особисті зв’язки на території регіону.У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.Вилучені предмети направили на експертизу.Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.Спецоперація із викриття проводилась під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.