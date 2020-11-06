Відомо, скільки шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання через негоду





Про це розповіла Тетяна Соломіна.



У Луцьку всі школи працюють у звичному режимі.



"Дистанційне навчання запровадили лише у кількох селах Луцької громади", - повідомила телефоном начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.



На запитання журналістів, чи не змінять форму навчання в ЗОШ обласного центру, Зіновія Лещенко сказала, що поки про таке не йдеться, але до кінця дня ситуація може змінитися.



Загалом в області 11 лютого не виїхали у рейс понад 40 з 227 шкільних автобусів. Тому у 40 навчальних закладах вирішили перейти тимчасово на змішану форму навчання. Онлайн вчаться діти, за якими не приїхав шкільний транспорт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через складні погодні умови станом на 11 лютого 65 шкіл на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання, 40 - на змішану.Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освітиУ Луцьку всі школи працюють у звичному режимі."Дистанційне навчання запровадили лише у кількох селах Луцької громади", - повідомила телефоном начальниця міського управління освітиНа запитання журналістів, чи не змінять форму навчання в ЗОШ обласного центру, Зіновія Лещенко сказала, що поки про таке не йдеться, але до кінця дня ситуація може змінитися.Загалом в області 11 лютого не виїхали у рейс понад 40 з 227 шкільних автобусів. Тому у 40 навчальних закладах вирішили перейти тимчасово на змішану форму навчання. Онлайн вчаться діти, за якими не приїхав шкільний транспорт.

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