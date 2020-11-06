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Відомо, скільки шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання через негоду

Відомо, скільки шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання через негоду
Через складні погодні умови станом на 11 лютого 65 шкіл на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання, 40 - на змішану.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.

У Луцьку всі школи працюють у звичному режимі.

"Дистанційне навчання запровадили лише у кількох селах Луцької громади", - повідомила телефоном начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.

На запитання журналістів, чи не змінять форму навчання в ЗОШ обласного центру, Зіновія Лещенко сказала, що поки про таке не йдеться, але до кінця дня ситуація може змінитися.

Загалом в області 11 лютого не виїхали у рейс понад 40 з 227 шкільних автобусів. Тому у 40 навчальних закладах вирішили перейти тимчасово на змішану форму навчання. Онлайн вчаться діти, за якими не приїхав шкільний транспорт.

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Теги: навчання, школи, Волинь, карантин
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