Відомо, скільки шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання через негоду
Сьогодні, 13:08
Через складні погодні умови станом на 11 лютого 65 шкіл на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання, 40 - на змішану.
Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.
У Луцьку всі школи працюють у звичному режимі.
"Дистанційне навчання запровадили лише у кількох селах Луцької громади", - повідомила телефоном начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
На запитання журналістів, чи не змінять форму навчання в ЗОШ обласного центру, Зіновія Лещенко сказала, що поки про таке не йдеться, але до кінця дня ситуація може змінитися.
Загалом в області 11 лютого не виїхали у рейс понад 40 з 227 шкільних автобусів. Тому у 40 навчальних закладах вирішили перейти тимчасово на змішану форму навчання. Онлайн вчаться діти, за якими не приїхав шкільний транспорт.
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Про це розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.
У Луцьку всі школи працюють у звичному режимі.
"Дистанційне навчання запровадили лише у кількох селах Луцької громади", - повідомила телефоном начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
На запитання журналістів, чи не змінять форму навчання в ЗОШ обласного центру, Зіновія Лещенко сказала, що поки про таке не йдеться, але до кінця дня ситуація може змінитися.
Загалом в області 11 лютого не виїхали у рейс понад 40 з 227 шкільних автобусів. Тому у 40 навчальних закладах вирішили перейти тимчасово на змішану форму навчання. Онлайн вчаться діти, за якими не приїхав шкільний транспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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