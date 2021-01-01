Рівень розрахунків за доставку газу на Волині становить майже 50%





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



Вчасна оплата за послугу з розподілу природного газу вкрай важлива для стабільної та надійної роботи газотранспортної системи області. Адже утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансуються виключно з коштів, що надходять від волинян у вигляді плати за розподіл газу.



Щомісяця до 20 числа споживачі природного газу зобов’язані сплачувати за послугу з розподілу АТ «Волиньгаз».



Квитанції за розподіл природного газу вже доступні в Особистому кабінеті на сайті



Додамо, що із 1 січня 2021 року при визначенні об’єму спожитого газу не застосовуються так звані «температурні коефіцієнти». Вартість обсягів приведення газу до стандартних умов для побутових споживачів врахована у тарифі АТ «Волиньгаз». Тому коефіцієнти не будуть відображатися в квитанції за січень.



Сплатити за доставку газу також можна у веб-банкінгу – Monobank, Приват24, Ощад24/7 тощо. Для ідентифікації у сервісах потрібен номер особового рахунку споживача природного газу.



Наголошуємо, що під час оплати за послугу з розподілу газу через інші платіжні системи необхідно вказувати в призначенні платежу номер особового рахунку або адресу. Якщо споживач не вказав усі потрібні реквізити – такий платіж вважається неідентифікованим, відповідно не надходить на рахунок споживача.



Тому радимо сплачувати за доставку газу через Особистий кабінет на сайті 104.ua, адже у цьому сервісі клієнти АТ «Волиньгаз» можуть побачити зарахування платежу вже через декілька хвилин після операції.



Для того, щоб висловити вдячність клієнтам за вчасну оплату, заохочувати споживачів до платіжної дисципліни АТ «Волиньгаз» періодично проводить різноманітні акції. В одній із них стала переможницею багатодітна матуся із Горохова Марія Гусарук.



«Щомісяця сплачую за доставку газу та інші комунальні послуги. Про акцію дізналась з Особистого кабінету на сайті 104.ua, там і оплатила рахунок. Коли мені зателефонували й повідомили, що маю забрати подарунок – не повірила, бо ніколи нічого не вигравала. У нашій сім’ї вісім дітей, тому новий смартфон – це дуже потрібна річ. Будемо користуватися», – розповіла горохівчанка Марія Гусарук.



Актуальну інформацію стосовно розрахунків за розподіл природного газу споживачі АТ «Волинь» можуть переглянути в онлайн-сервісах 104.ua або уточнити за номерами телефонів контакт-центру (0332) 280 104, (067) 33 39 104.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Борг населення на сьогодні становить 37 млн грн. Найкраще платять у Ковельському районі та м. Ковель, нижчий рівень оплати - в Луцькому районі та м. Луцьку.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Вчасна оплата за послугу з розподілу природного газу вкрай важлива для стабільної та надійної роботи газотранспортної системи області. Адже утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансуються виключно з коштів, що надходять від волинян у вигляді плати за розподіл газу.Щомісяця до 20 числа споживачі природного газу зобов’язані сплачувати за послугу з розподілу АТ «Волиньгаз». Розрахувати платіж за розподіл (доставку) газу можна самостійно: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множимо на тариф на розподіл, а результат ділимо на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісяця впродовж року.Квитанції за розподіл природного газу вже доступні в Особистому кабінеті на сайті 104.ua . Їх можна завантажити і оплатити будь-яким зручним способом, зокрема в онлайн-сервісах 104.ua: мобільних додатках 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua у месенджері Viber та Telegram, Особистому кабінет на сайті 104.ua.Додамо, що із 1 січня 2021 року при визначенні об’єму спожитого газу не застосовуються так звані «температурні коефіцієнти». Вартість обсягів приведення газу до стандартних умов для побутових споживачів врахована у тарифі АТ «Волиньгаз». Тому коефіцієнти не будуть відображатися в квитанції за січень.Сплатити за доставку газу також можна у веб-банкінгу – Monobank, Приват24, Ощад24/7 тощо. Для ідентифікації у сервісах потрібен номер особового рахунку споживача природного газу.Наголошуємо, що під час оплати за послугу з розподілу газу через інші платіжні системи необхідно вказувати в призначенні платежу номер особового рахунку або адресу. Якщо споживач не вказав усі потрібні реквізити – такий платіж вважається неідентифікованим, відповідно не надходить на рахунок споживача.Тому радимо сплачувати за доставку газу через Особистий кабінет на сайті 104.ua, адже у цьому сервісі клієнти АТ «Волиньгаз» можуть побачити зарахування платежу вже через декілька хвилин після операції.Для того, щоб висловити вдячність клієнтам за вчасну оплату, заохочувати споживачів до платіжної дисципліни АТ «Волиньгаз» періодично проводить різноманітні акції. В одній із них стала переможницею багатодітна матуся із Горохова«Щомісяця сплачую за доставку газу та інші комунальні послуги. Про акцію дізналась з Особистого кабінету на сайті 104.ua, там і оплатила рахунок. Коли мені зателефонували й повідомили, що маю забрати подарунок – не повірила, бо ніколи нічого не вигравала. У нашій сім’ї вісім дітей, тому новий смартфон – це дуже потрібна річ. Будемо користуватися», – розповіла горохівчанка Марія Гусарук.Актуальну інформацію стосовно розрахунків за розподіл природного газу споживачі АТ «Волинь» можуть переглянути в онлайн-сервісах 104.ua або уточнити за номерами телефонів контакт-центру (0332) 280 104, (067) 33 39 104.

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