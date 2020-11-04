На кордоні з Польщею затримали українця, який у вантажівці переховував майже 40 тисяч євро готівки





Як пoвідoмляє



Велику сумку готівки виявили під час контрольно огляду за допомогою рентген-сканера. Загалом чоловік хотів провезти непомітно 39,5 тисяч євро та 4 тис доларів. За спробу обійти правила, в українця вилучили в якості штрафу понад 6 тис євро, що складає еквівалент 28 тис злотих накладеного покарання.



Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка з великою сумою готівки в злотих затримали в пункті пропуску “Корчова” на українсько-польському кордоні.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radio.rzeszow.pl, громадянин України намагався ввезти до Польщі гроші без декларування вантажівкою, за кермом якої перебував.Велику сумку готівки виявили під час контрольно огляду за допомогою рентген-сканера. Загалом чоловік хотів провезти непомітно 39,5 тисяч євро та 4 тис доларів. За спробу обійти правила, в українця вилучили в якості штрафу понад 6 тис євро, що складає еквівалент 28 тис злотих накладеного покарання.Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

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