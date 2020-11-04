вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На кордоні з Польщею затримали українця, який у вантажівці переховував майже 40 тисяч євро готівки

На кордоні з Польщею затримали українця, який у вантажівці переховував майже 40 тисяч євро готівки
Чоловіка з великою сумою готівки в злотих затримали в пункті пропуску “Корчова” на українсько-польському кордоні.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radio.rzeszow.pl, громадянин України намагався ввезти до Польщі гроші без декларування вантажівкою, за кермом якої перебував.

Велику сумку готівки виявили під час контрольно огляду за допомогою рентген-сканера. Загалом чоловік хотів провезти непомітно 39,5 тисяч євро та 4 тис доларів. За спробу обійти правила, в українця вилучили в якості штрафу понад 6 тис євро, що складає еквівалент 28 тис злотих накладеного покарання.

Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, українець, готівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах
Сьогодні, 17:45
На кордоні з Польщею затримали українця, який у вантажівці переховував майже 40 тисяч євро готівки
Сьогодні, 17:39
Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Сьогодні, 17:17
На деяких дорогах Волині ввели обмеження руху для вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:05
Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів
04 листопад, 2020, 16:26
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
06 жовтень, 2020, 12:45
Українець, який два місяці хворів на COVID-19, розповів про тяжкі наслідки недуги. ВІДЕО Українець, який два місяці хворів на COVID-19, розповів про тяжкі наслідки недуги. ВІДЕО
28 липень, 2020, 14:28
На польському кордоні спіймали українця з великою сумою готівки в багажнику На польському кордоні спіймали українця з великою сумою готівки в багажнику
23 липень, 2020, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах
Сьогодні, 17:45
 0
На кордоні з Польщею затримали українця, який у вантажівці переховував майже 40 тисяч євро готівки
Сьогодні, 17:39
 0
Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Сьогодні, 17:17
 0
На деяких дорогах Волині ввели обмеження руху для вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:05
 0
Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8