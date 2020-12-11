У луцькому дворі затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 13:40
Увечері 10 лютого луцькі нацгвардійці затримали чоловіка з наркотичними речовинами.
Про це повідомляє військова частина 1141 НГУ м. Луцька.
Наряд гвардійського автопатруля у дворі будинку на вулиці Карбишева помітив двох чоловіків, що поводилися підозріло. Побачивши військових, вони різко змінили напрям руху. Зупинивши цих осіб, під час поверхневої перевірки в одного з них, громадянина 1988 року народження, виявили згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
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Про це повідомляє військова частина 1141 НГУ м. Луцька.
Наряд гвардійського автопатруля у дворі будинку на вулиці Карбишева помітив двох чоловіків, що поводилися підозріло. Побачивши військових, вони різко змінили напрям руху. Зупинивши цих осіб, під час поверхневої перевірки в одного з них, громадянина 1988 року народження, виявили згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
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