Має 6 дітей, 46 внуків, 149 правнуків та 11 праправнуків: волинянин відзначив 99-й день народження

Ковальчук Микола Федорович.



Про це



З нагоди особистого свята селищний голова Віталій Бірук, заступник селищного голови Сергій Ковч, староста сіл Гірники, Броди, Сільце Олена Ятчук та голова ради ветеранів Марія Костарєва відвідали та привітали Миколу Федоровича.



До слова, у чоловіка - 6 дітей, 46 внуків, 149 правнуків та 11 праправнуків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 лютого, 99-й день народження відсвяткував довгожитель села Гірники, ветеран Другої світової війниПро це йдеться на сайті Ратнівської селищної ради.З нагоди особистого свята селищний голова, заступник селищного голови, староста сіл Гірники, Броди, Сільцета голова ради ветераніввідвідали та привітали Миколу Федоровича.До слова, у чоловіка - 6 дітей, 46 внуків, 149 правнуків та 11 праправнуків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію