Має 6 дітей, 46 внуків, 149 правнуків та 11 праправнуків: волинянин відзначив 99-й день народження
Сьогодні, 15:00
Учора, 10 лютого, 99-й день народження відсвяткував довгожитель села Гірники, ветеран Другої світової війни Ковальчук Микола Федорович.
Про це йдеться на сайті Ратнівської селищної ради.
З нагоди особистого свята селищний голова Віталій Бірук, заступник селищного голови Сергій Ковч, староста сіл Гірники, Броди, Сільце Олена Ятчук та голова ради ветеранів Марія Костарєва відвідали та привітали Миколу Федоровича.
До слова, у чоловіка - 6 дітей, 46 внуків, 149 правнуків та 11 праправнуків.
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Про це йдеться на сайті Ратнівської селищної ради.
З нагоди особистого свята селищний голова Віталій Бірук, заступник селищного голови Сергій Ковч, староста сіл Гірники, Броди, Сільце Олена Ятчук та голова ради ветеранів Марія Костарєва відвідали та привітали Миколу Федоровича.
До слова, у чоловіка - 6 дітей, 46 внуків, 149 правнуків та 11 праправнуків.
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