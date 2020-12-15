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Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала з виклику із хворим

Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала з виклику із хворим
11 лютого в обідню пору нововолинські рятувальники витягнули автомобіль швидкої допомоги, який застряг у заметі по проспекту Дружби, 17.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.

Внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль швидкої допомоги, який їхав з виклику із хворим, застряг у сніговому заметі. Особовий склад відділення здійснив вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.

До аварійно-рятувальної роботи задіяли 1 одиницю техніки та 3 чоловіків особового складу 5 ДПРЧ.

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Теги: Нововолтинськ, снігові замети, швидка, рятувальники
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