Лучанин обікрав «секонд-хенд» та магазин на Рівненщині. ФОТО

На Рівненщині затримали молодого лучанина за крадіжку з магазину та "секонд-хенду".Власник закладу, який мешкає на другому поверсі будинку, вчора, 10 лютого, близько третьої ночі, почув підозрілі звуки, що лунали із першого поверху. Коли ж виявив перерізані грати та пошкоджене вікно, одразу повідомив до поліції, інформує ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа із приміщення магазину по вулиці Чубинського у Здолбунові викрала 800 гривень, мобільний телефон та блок цигарок.Під час обстеження навколишньої території оперативник разом із кінологом неподалік будівлі виявили двох підозрілих чоловіків. Коли ж наблизилися до них, обоє вскочили в автомобіль «BMW X5», що стояв на дорозі та поїхали. Поліцейські розпочали переслідування. Втім, у селі Степанівка позашляховик доїхав до поля і не зміг продовжити рух. В цей час із автівки вибігли троє чоловіків та кинулися втікати в різні сторони. Водія все ж вдалося затримати.Керманичем виявився 27-річний житель міста Луцьк, втім автівка належить його матері. Під час невідкладного обшуку в позашляховику слідчі виявили та вилучили крадене майно, а також сумку зі знаряддям для вчинення злочину. Як встановили поліцейські, в автомобілі також були наручний годинник та 500 гривень, які близько 6-ї ранку цього ж дня були викрадені із місцевого «секонд-хенду».«27-річного лучанина, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — начальник відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського районного управління поліції. — Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні двох крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України».Наразі у рамках кримінального провадження оперативники встановлюють інших двох осіб, причетних до вчинених злочинів.Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.