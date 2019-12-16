Лучанин обікрав «секонд-хенд» та магазин на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 14:27
На Рівненщині затримали молодого лучанина за крадіжку з магазину та "секонд-хенду".
Власник закладу, який мешкає на другому поверсі будинку, вчора, 10 лютого, близько третьої ночі, почув підозрілі звуки, що лунали із першого поверху. Коли ж виявив перерізані грати та пошкоджене вікно, одразу повідомив до поліції, інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа із приміщення магазину по вулиці Чубинського у Здолбунові викрала 800 гривень, мобільний телефон та блок цигарок.
Під час обстеження навколишньої території оперативник разом із кінологом неподалік будівлі виявили двох підозрілих чоловіків. Коли ж наблизилися до них, обоє вскочили в автомобіль «BMW X5», що стояв на дорозі та поїхали. Поліцейські розпочали переслідування. Втім, у селі Степанівка позашляховик доїхав до поля і не зміг продовжити рух. В цей час із автівки вибігли троє чоловіків та кинулися втікати в різні сторони. Водія все ж вдалося затримати.
Керманичем виявився 27-річний житель міста Луцьк, втім автівка належить його матері. Під час невідкладного обшуку в позашляховику слідчі виявили та вилучили крадене майно, а також сумку зі знаряддям для вчинення злочину. Як встановили поліцейські, в автомобілі також були наручний годинник та 500 гривень, які близько 6-ї ранку цього ж дня були викрадені із місцевого «секонд-хенду».
«27-річного лучанина, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — начальник відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського районного управління поліції Олександр Годун. — Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні двох крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України».
Наразі у рамках кримінального провадження оперативники встановлюють інших двох осіб, причетних до вчинених злочинів.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.
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Власник закладу, який мешкає на другому поверсі будинку, вчора, 10 лютого, близько третьої ночі, почув підозрілі звуки, що лунали із першого поверху. Коли ж виявив перерізані грати та пошкоджене вікно, одразу повідомив до поліції, інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа із приміщення магазину по вулиці Чубинського у Здолбунові викрала 800 гривень, мобільний телефон та блок цигарок.
Під час обстеження навколишньої території оперативник разом із кінологом неподалік будівлі виявили двох підозрілих чоловіків. Коли ж наблизилися до них, обоє вскочили в автомобіль «BMW X5», що стояв на дорозі та поїхали. Поліцейські розпочали переслідування. Втім, у селі Степанівка позашляховик доїхав до поля і не зміг продовжити рух. В цей час із автівки вибігли троє чоловіків та кинулися втікати в різні сторони. Водія все ж вдалося затримати.
Керманичем виявився 27-річний житель міста Луцьк, втім автівка належить його матері. Під час невідкладного обшуку в позашляховику слідчі виявили та вилучили крадене майно, а також сумку зі знаряддям для вчинення злочину. Як встановили поліцейські, в автомобілі також були наручний годинник та 500 гривень, які близько 6-ї ранку цього ж дня були викрадені із місцевого «секонд-хенду».
«27-річного лучанина, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — начальник відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського районного управління поліції Олександр Годун. — Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні двох крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України».
Наразі у рамках кримінального провадження оперативники встановлюють інших двох осіб, причетних до вчинених злочинів.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.
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