На «Ягодині» у вантажівці знайшли «лівий» товар майже на мільйон гривень. ФОТО





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від оперативних співробітників щодо можливого незаконного ввезення в Україну товарів вантажним автомобілем MAN. Отож, коли учора вказаний транспортний засіб під керуванням українця прибув у пункт пропуску, правоохоронці одразу направили його на поглиблений огляд.



В результаті спільної прикордонно-митної перевірки серед заявленого вантажу виявили 2 280 штук велосипедних шоломів, які не значилися у товаросупровідних документах.



Виявлений товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 880 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці контрабандний товар.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від оперативних співробітників щодо можливого незаконного ввезення в Україну товарів вантажним автомобілем MAN. Отож, коли учора вказаний транспортний засіб під керуванням українця прибув у пункт пропуску, правоохоронці одразу направили його на поглиблений огляд.В результаті спільної прикордонно-митної перевірки серед заявленого вантажу виявили 2 280 штук велосипедних шоломів, які не значилися у товаросупровідних документах.Виявлений товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 880 тисяч гривень.

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