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На «Ягодині» у вантажівці знайшли «лівий» товар майже на мільйон гривень. ФОТО

На «Ягодині» у вантажівці знайшли «лівий» товар майже на мільйон гривень. ФОТО
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці контрабандний товар.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від оперативних співробітників щодо можливого незаконного ввезення в Україну товарів вантажним автомобілем MAN. Отож, коли учора вказаний транспортний засіб під керуванням українця прибув у пункт пропуску, правоохоронці одразу направили його на поглиблений огляд.

В результаті спільної прикордонно-митної перевірки серед заявленого вантажу виявили 2 280 штук велосипедних шоломів, які не значилися у товаросупровідних документах.

Виявлений товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 880 тисяч гривень.

На «Ягодині» у вантажівці знайшли «лівий» товар майже на мільйон гривень. ФОТО
На «Ягодині» у вантажівці знайшли «лівий» товар майже на мільйон гривень. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, велосипедні шоломи
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