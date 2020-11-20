На «Ягодині» у вантажівці знайшли «лівий» товар майже на мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці виявили у вантажівці контрабандний товар.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від оперативних співробітників щодо можливого незаконного ввезення в Україну товарів вантажним автомобілем MAN. Отож, коли учора вказаний транспортний засіб під керуванням українця прибув у пункт пропуску, правоохоронці одразу направили його на поглиблений огляд.
В результаті спільної прикордонно-митної перевірки серед заявленого вантажу виявили 2 280 штук велосипедних шоломів, які не значилися у товаросупровідних документах.
Виявлений товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 880 тисяч гривень.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від оперативних співробітників щодо можливого незаконного ввезення в Україну товарів вантажним автомобілем MAN. Отож, коли учора вказаний транспортний засіб під керуванням українця прибув у пункт пропуску, правоохоронці одразу направили його на поглиблений огляд.
В результаті спільної прикордонно-митної перевірки серед заявленого вантажу виявили 2 280 штук велосипедних шоломів, які не значилися у товаросупровідних документах.
Виявлений товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 880 тисяч гривень.
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