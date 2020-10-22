Прийняли бюджет Волині на 2021 рік

Депутати Волинської обласної раді проголосували за проєкт рішення про обласний бюджет на 2021 рік.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 11 лютого, під час сесії обласної ради.Тож, згідно з ухваленим рішенням, бюджет Волині на поточний рік – 2,4 мільярда гривень. Найбільше (понад мільярд) витратять на освіту.На питання депутатів щодо головного фінансового документу області відповідав директор депаратаменту фінансів ОДАЗокрема, депутатпоцікавився, чи врахували при формуванні бюджету потреби обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, які озвучувало керівництво закладу. Ігор Никитюк зауважив, що заклад має кредиторську заборгованість, погашення якої в бюджеті не передбачене, але є плани закласти ці кошти при розподілі вільних залишків, які, за словами Никитюка, становлять лише 5,3 мільйона гривень.Ігор Никитюк додав, що бюджет минулого року через спрямування значної кількості грошей на «коронавірусні» потреби та недоотримання значної суми через зупинку роботи підприємств не вдалося виконати на понад 30 мільйонів гривень. Але він висловив сподівання, що вдасться виконати бюджет 2021-го.Щоправда, через практично відсутність вільних залишків доведеться брати державну позику для збалансування бюджету.Депутат Тарас Щерблюк зауважив, що у бюджеті не передбачена підтримка аграріїв, власників селянських господарств. За його словами, на ці потреби потрібно щонайменше 5 мільйонів гривень.«Ми говоримо про те, що у бюджет немає надходжень, що треба створювати робочі місця. Але самі ж не підтримуємо людей, які можуть ці робочі місця створити», - сказав депутат.Голова обласної радизауважив, що варто буде предметно говорити про це під час розподілу вільних залишків.Далі ж депутатзауважив, що у бюджеті вкотре не передбачили фінансування програми розвитку туризму. Мовляв, через зв’язані безгрошів’ям руки відділ туризсу Волинської ОДА лише «перекладає папірці» замість того, аби розвивати цю галузь в області.Опісля ж Ігор Никитюк розповів, що кошти, які виділялися для «ковідного» фонду минулого року обласною радою, були використані повністю.Він зауважив, що є велика проблема із фінансуванням медичних закладів області, які не мають договорів з Національної службою здоров’я України і, відповідно, не отримають від неї фінансування.Детальну інформацію про передбачені видатки та доходи обласного бюджету можна знайти