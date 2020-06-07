На Волині молодий чоловік розгулював вулицями міста голяка та з ножем у руках





Про це нашим журналістам видання



До слова, інформацію підтвердили у Нововолинському відділенні поліції. Начальник міськвідділу Олександ Ципко повідомив, що чоловіка виявили вночі на вулицях міста. З його слів, він прямував у село Морозовичі. Поліцейські доправили його до лікарні.



Т.в.о. директора КНП “Нововолинська центральна міська лікарня” Андрій Сторонський зазначив, що чоловік має психічні розлади, його із незначним обмороженням поліцейські доставили до приймального відділення. Наразі стан чоловіка задовільний.



Наразі вирішують питання про лікування його у профільному відділенні згідно із встановленим діагнозом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вночі 29-річний чоловік розгулював містом босий, у одній білизні та із ножем у руках.Про це нашим журналістам видання Нововолинськ.com.ua повідомили очевидці.До слова, інформацію підтвердили у Нововолинському відділенні поліції. Начальник міськвідділуповідомив, що чоловіка виявили вночі на вулицях міста. З його слів, він прямував у село Морозовичі. Поліцейські доправили його до лікарні.Т.в.о. директора КНП “Нововолинська центральна міська лікарня”зазначив, що чоловік має психічні розлади, його із незначним обмороженням поліцейські доставили до приймального відділення. Наразі стан чоловіка задовільний.Наразі вирішують питання про лікування його у профільному відділенні згідно із встановленим діагнозом.

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