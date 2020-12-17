Резонансна аварія на Дубнівській: бізнесмена Мігаса повністю звільнили від покарання

Володимира Мігаса, який п’яним 4 роки тому у Луцьку на пішохідному переході збив шістнадцятирічного ліцеїста Владислава Андрушківа, зняли покарання. Він був засуджений до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Але за грати так і не потрапив. Судді призначили йому іспитовий строк – 3 роки. Оскільки він вже минув, то у грудні 2020-го його повністю звільнили від покарання.



Про це







ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО СПРАВУ

Автівка Володимира Мігаса після аварії.

Постраждалий Владислав Андрушків отримав черепно-мозкові травми, забої обох легень, розрив селезінки і правої нирки та численні гематоми. Підліток певний час перебував у комі, а за півтора року після аварії батько хлопця Володимир Андрушків розповідав журналістам, що його син не може самостійно рухатись та їсти і не завжди реагує на те, що відбувається навколо.

Владислав Андрушків. Фото з мережі.

Ця історія набула резонансу не лише через жахливі наслідки, а й через причини. Адже за два місяці до аварії у Луцькому міськрайонному суді розглядали справу про нетверезе водіння за участю Володимира Мігаса. Тоді його не покарали і не позбавили водійських прав. Суддя Ігор Ясельський знайшов огріхи у протоколі про адмінправопорушення і повернув його поліції на доопрацювання. Згодом строки притягнення порушника до відповідальності минули.



Під час одного з судових засідань у кримінальній справі про п’яне ДТП Володимир Мігас заперечував факт вживання алкоголю. Згодом тактику змінив.



У грудні 2017-го, через рік після аварії, Луцький міськрайонний суд присудив Мігасу чотири з половиною роки за ґратами і позбавлення водійських прав на три роки. Та згодом Апеляційний суд Волинської області постановив замінити вирок і звільнити засудженого від основного покарання, якщо впродовж трьох років випробувального терміну він не вчинить повторних злочинів.



Таке рішення апеляції викликало збурення суспільства. Активісти прийшли до храму правосуддя вимагати пояснень. Відповідати за всю колегію суддів довелося Тетяні Лівандовській-Кочурі. Вона ж сказала, що це рішення прийняли на користь батьків і покаліченого хлопця:



Як розповідав журналістам сам Мігас, станом на середину 2018-го він перерахував родині Владислава Андрушківа більше двох мільйонів гривень.



18-го грудня 2020-го, після закінчення випробувального трирічного строку, основне покарання з Мігаса зняли остаточно.



Реабілітація постраждалого хлопця продовжується досі. Його батько розповів «Силі правди», що стан Владислава майже не змінився і жодних гарантій лікарі не дають.



«Без змін все у нього, чесно кажучи. Він почав самостійно ковтати. А так змін не було за стільки часу. Лікувалися ми весь цей час в Україні. Хотіли в Польщу спочатку або в Німеччину, дізнавались про лікування. Але нам сказали, що це такий випадок, що тут час покаже, ніхто нічого не знає до кінця. Дружина постійно в лікарнях була з ним, але більше на поправку він йшов, коли був у рідних стінах», — говорить Володимир Андрушків.



Чоловік каже, що всі домовленості Мігас виконує і гроші на лікування хлопця перераховує далі. Чи буде він так само дотримуватись своїх зобов’язань після зняття покарання, говорить пан Володимир, покаже час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З волинського бізнесмена, який п’яним 4 роки тому у Луцьку на пішохідному переході збив шістнадцятирічного ліцеїста, зняли покарання. Він був засуджений до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Але за грати так і не потрапив. Судді призначили йому іспитовий строк – 3 роки. Оскільки він вже минув, то у грудні 2020-го його повністю звільнили від покарання.Про це «Силі правди» стало відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду. У грудні 2016-го у Луцьку на вулиці Дубнівській Володимир Мігас на своєму «Мерседесі» збив неповнолітнього, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. Після цього водій спробував втекти з місця злочину і дорогою пошкодив ще два автомобілі. Навіть через дві години після інциденту вміст алкоголю у крові Мігаса складав більше трьох проміле при дозволених 0,2. У салоні автівки знайшли і пляшку коньяку.Постраждалий Владислав Андрушків отримав черепно-мозкові травми, забої обох легень, розрив селезінки і правої нирки та численні гематоми. Підліток певний час перебував у комі, а за півтора року після аварії батько хлопця Володимир Андрушків розповідав журналістам, що його син не може самостійно рухатись та їсти і не завжди реагує на те, що відбувається навколо.Ця історія набула резонансу не лише через жахливі наслідки, а й через причини. Адже за два місяці до аварії у Луцькому міськрайонному суді розглядали справу про нетверезе водіння за участю Володимира Мігаса. Тоді його не покарали і не позбавили водійських прав. Суддя Ігор Ясельський знайшов огріхи у протоколі про адмінправопорушення і повернув його поліції на доопрацювання. Згодом строки притягнення порушника до відповідальності минули.Під час одного з судових засідань у кримінальній справі про п’яне ДТП Володимир Мігас заперечував факт вживання алкоголю. Згодом тактику змінив.У грудні 2017-го, через рік після аварії, Луцький міськрайонний суд присудив Мігасу чотири з половиною роки за ґратами і позбавлення водійських прав на три роки. Та згодом Апеляційний суд Волинської області постановив замінити вирок і звільнити засудженого від основного покарання, якщо впродовж трьох років випробувального терміну він не вчинить повторних злочинів.Таке рішення апеляції викликало збурення суспільства. Активісти прийшли до храму правосуддя вимагати пояснень. Відповідати за всю колегію суддів довелося Тетяні Лівандовській-Кочурі. Вона ж сказала, що це рішення прийняли на користь батьків і покаліченого хлопця:Як розповідав журналістам сам Мігас, станом на середину 2018-го він перерахував родині Владислава Андрушківа більше двох мільйонів гривень.18-го грудня 2020-го, після закінчення випробувального трирічного строку, основне покарання з Мігаса зняли остаточно.Реабілітація постраждалого хлопця продовжується досі. Його батько розповів «Силі правди», що стан Владислава майже не змінився і жодних гарантій лікарі не дають.«Без змін все у нього, чесно кажучи. Він почав самостійно ковтати. А так змін не було за стільки часу. Лікувалися ми весь цей час в Україні. Хотіли в Польщу спочатку або в Німеччину, дізнавались про лікування. Але нам сказали, що це такий випадок, що тут час покаже, ніхто нічого не знає до кінця. Дружина постійно в лікарнях була з ним, але більше на поправку він йшов, коли був у рідних стінах», — говорить Володимир Андрушків.Чоловік каже, що всі домовленості Мігас виконує і гроші на лікування хлопця перераховує далі. Чи буде він так само дотримуватись своїх зобов’язань після зняття покарання, говорить пан Володимир, покаже час.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію