У Луцьку відбудеться міжнародний турнір з ММА

У Луцьку 7 березня в боулінг-клубі «Адреналін» відбудеться X Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE» Ліги ММА «PROFC-Ukraine».Учасниками турніру стануть титуловані спортсмени з України, Таджикистану, Азербайджану та Білорусі, - інформують організатои заходу.Також чекаємо також на гостей з Ірану. Змагання проходитимуть з дотриманням всіх карантинних вимог.Кожен охочий зможе подивитися онлайн-трансляцію турніру в інтернеті.Турнір проходитиме за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом"- Генеральний партнер турніру - будівельна компанія «ОРБІТА»- Титульний партнер - будівельна компанія «МаневичіАгроБуд»- ТзОВ «СО GROUP»- Друкарня – «Printing Lutsk»- ТзОВ «Система фасадів»- офіційний дистриб'ютор «Лімо» у Волинській області (Ярема В.В.)- студія архітектури і дизайну "Domum Group"- студія архітектури і дизайну інтер’єрів «PandaDom»- бренд спортивного харчування «Extrifit»- ресторація «Козача Левада»- мережа грузинських пекарень «Сулі Гулі»- мережа піцерій «Теревені»- мережа кафе «Бар П'ятниця»- мережа сім’ї ресторанів «Show Basilic»Зустрічатимуть гостей турніру готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» (Ковельська, 179).