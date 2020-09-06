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У Луцьку відбудеться міжнародний турнір з ММА

У Луцьку відбудеться міжнародний турнір з ММА
У Луцьку 7 березня в боулінг-клубі «Адреналін» відбудеться X Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE» Ліги ММА «PROFC-Ukraine».

Учасниками турніру стануть титуловані спортсмени з України, Таджикистану, Азербайджану та Білорусі, - інформують організатои заходу.

Також чекаємо також на гостей з Ірану. Змагання проходитимуть з дотриманням всіх карантинних вимог.

Кожен охочий зможе подивитися онлайн-трансляцію турніру в інтернеті.

Турнір проходитиме за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом"

- Генеральний партнер турніру - будівельна компанія «ОРБІТА»
- Титульний партнер - будівельна компанія «МаневичіАгроБуд»

Офіційні партнери турніру:

- ТзОВ «СО GROUP»
- Друкарня – «Printing Lutsk»

Партнери турніру:

- ТзОВ «Система фасадів»
- офіційний дистриб'ютор «Лімо» у Волинській області (Ярема В.В.)
- студія архітектури і дизайну "Domum Group"
- студія архітектури і дизайну інтер’єрів «PandaDom»
- бренд спортивного харчування «Extrifit»

Пригощатимуть гостей турніру:

- ресторація «Козача Левада»
- мережа грузинських пекарень «Сулі Гулі»
- мережа піцерій «Теревені»
- мережа кафе «Бар П'ятниця»
- мережа сім’ї ресторанів «Show Basilic»

Зустрічатимуть гостей турніру готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» (Ковельська, 179).

У Луцьку відбудеться міжнародний турнір з ММА
У Луцьку відбудеться міжнародний турнір з ММА
У Луцьку відбудеться міжнародний турнір з ММА



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Теги: турнір, ММА «PRIDE», Луцьк
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