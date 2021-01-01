Де на Волині будуть відключати світло 12 лютого. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Федорівка, вул. Устилузька2. 09:00-17:00Магазин, школа ФАП магазин с. Лудин вул Зелена Шевченка Л Українки Гостинецьс. АмбуківВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00с.Завидів вул.Підгайна, 69,201-226.2. 10:00-16:00с.Мишів вул.Хутірська, 1-41. 09:00 - 12:00м. Камінь- Каширський, житловий масив «Грушка»1 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-169 8:30-17:00 с.Журавичі - клуб, ФАП, сільрада, церквас,Журавичі: вул.Шевченка,10-58 ,17-57 вул.Олімпійська, вул.Грушевськоговул.Молодіжна, вул.Незалежності,1-25,вул.Набережна,1-10,вул.Садова,1-28,1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №481 9:00-17:00 ФОП Омелянюк П.М, ФОП Савін В.ВФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.ІФОП Бутинський А.О, Релігійна громадя євангельських –християн баптистівТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22Обслуговуючий кооператив «Брестський-Пасаж» м.Ковель,вул..Брестська,вул..Курбаса2. ПЛ-10кВ від Л.16-01(ТП-1; ТП-2; ТП-360) 9:00-17:00 Об'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Злагода", ФО Петрусенко-Касьянова Л.ВЗахідна конференція церкви Адвентистівсьомого дня в Україні, ФОП Корнійчук С.АСільськогосподарське ТзОВ « Дужба» смт.Голобивул..Колгоспна3. ПЛ-0,4кВ від КТП №623ПЛ-10кВ від Л.16-20(ТП-615; КТП-6; КТП-5; КТП-56; КТПП-10) 9:00-17:00 ФО.Ромащук Л.М, Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, СВК"Вікторія"ФО Чабан О.Р, ФО Ромащук Л.МДрозднівська сільська Рада, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церкви, Свято-Троїцька громада Української православної церкви ТзОВ «ВІРА-1» с.Вівчицьк, вул.Центральна , вул.Лісовас.Дроздніс.Гончий Брід1. 9:00 - 15:00с.Затурці, вул.Б.Хмельницького1. 13:30-16:00СШ №8,Луцький навчально-реабілітаційний центрХудожні майстерні, котельня, будова концерну Каскад, магазин, АПК Конфідент, медучилище, госпіталь, Діамантбанк,Крон-інвест, міський суд, фірма Браво-плюс, Юніверсал консалтинг плюс,ТзОВ Старий замок вул. Лесі Українки, 2-26.1. 09:30-17:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена2 ПЛ-10 кВ Л-31-02 від ЛР-193 (КТП-109, 313, 607, 733, 71, 108, 110, 524, 532, 656, 728) 10:00 – 16:00 СВК "УРОЖАЙ"(ферми с. Антонівка, с.Олександрівка),Філія ПрАТ"Київстар" (ст.моб.зв. с. Всеволодівка), ФОП Юсюк О.М., ФОП Дмитрук Ю.Р., ФОП Смолко с. Олександрівка,с. Антонівка,с. Всеволодівка,с. Охотин (Чехівщина) вул. Хутірська1. ЩТП-511 ПЛ-0.4 8:00-18:00м Любомль вулВатутіна Княжа Вишнівецька2. Л-56-01 від ПС-35 Вишнівка до ЛР-84 8:00-18:00 Магазин с.Миловань. М/П с.МилованьДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с Гуща. Клуб с.ГущаФОП Гурко Ігор Лукашович. Дитячий садок с.Гуща с Гуща с Миловань частково. с Зелений гай3. КТП-55 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Сільська Рада с.РимачіКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівс Римачі4. КТП-343 зПЛ-10 Л-26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 8:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна МиколаївнаФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій ВасильовичСільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна, Школа с.Світязь, ФОП Озімок Сергій Васильович, Філія "Любомльський автодор"Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір", Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій ЙосиповичГол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсівТзОВ "Екобуд-ОВВО", Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна с Світязь5. ПЛ-10 Л-26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 8:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна МиколаївнаФОП Галенза Петро Іванович,ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій ВасильовичСільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна,Школа с.Світязь,ФОП Озімок Сергій Васильович,Філія "Любомльський автодор"Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір",Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій ЙосиповичГол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсівТзОВ "Екобуд-ОВВО", Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна сСвітязьВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВ Л-7, Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут м.Нововолинськвул.Шопена 9,2-20, вул.Мазепивул.Героїв Крут, вул.Ломоносова 1-11,2-10, Кауркова .№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,5 від КТП-160 09:30 - 16:30ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА(Адмінбуд, Б/к, Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП), Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович частково с. Здомишель2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-219 09:30 - 16:30частково с. Замшани3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-84 10:30 - 15:00Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація С/Ш - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП) - Фізична особа підприємець Турчик Олеся Василівна Магазин частково с. Доманово4. КТП-228 10:00 - 16:00частково х. Свидово1. 9:00-17:00м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,1 КТП-261 Л-1 10:00 - 17:00. с Рокита: х Чабалівка,вул :Лісова.2 КТП-169 Л-1 10:00 - 17:00 Магазин « Продуктовий Рай» .с Дубечне вул: Підварська, Костючика, Довгаля.1. 10:00-16:30с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда2 ПЛ-0,4кВКТП-247 10:00-16:30 смт Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука3 ПЛ-0,4кВЗТП-199 Л-8 13:00-16:30 Суд – адмінприміщення, ФОП Нагорна Н.А. – магазин, ФОП Шкадюк А.М. – аптека «Волиньфарм», друкарня, редакція газети «Народне слово» - редакція смт Турійськ вул.Луцька, площа Культури