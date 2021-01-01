Де на Волині будуть відключати світло 12 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Федорівка, вул. Устилузька
2. 09:00-17:00
Магазин, школа ФАП магазин с. Лудин вул Зелена Шевченка Л Українки Гостинець
с. Амбуків
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Завидів вул.Підгайна, 69,201-226.
2. 10:00-16:00
с.Мишів вул.Хутірська, 1-4
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 12:00
м. Камінь- Каширський, житловий масив «Грушка»
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-169 8:30-17:00 с.Журавичі - клуб, ФАП, сільрада, церква
с,Журавичі: вул.Шевченка,10-58 ,17-57 вул.Олімпійська, вул.Грушевського
вул.Молодіжна, вул.Незалежності,1-25,
вул.Набережна,1-10,
вул.Садова,1-28,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №481 9:00-17:00 ФОП Омелянюк П.М, ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О, Релігійна громадя євангельських –християн баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
Обслуговуючий кооператив «Брестський-Пасаж» м.Ковель,
вул..Брестська,
вул..Курбаса
2. ПЛ-10кВ від Л.16-01
(ТП-1; ТП-2; ТП-360) 9:00-17:00 Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Злагода", ФО Петрусенко-Касьянова Л.В
Західна конференція церкви Адвентистів
сьомого дня в Україні, ФОП Корнійчук С.А
Сільськогосподарське ТзОВ « Дужба» смт.Голоби
вул..Колгоспна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №623
ПЛ-10кВ від Л.16-20
(ТП-615; КТП-6; КТП-5; КТП-56; КТПП-10) 9:00-17:00 ФО.Ромащук Л.М, Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, СВК"Вікторія"
ФО Чабан О.Р, ФО Ромащук Л.М
Дрозднівська сільська Рада, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви, Свято-Троїцька громада Української православної церкви ТзОВ «ВІРА-1» с.Вівчицьк, вул.Центральна , вул.Лісова
с.Дроздні
с.Гончий Брід
Локачинський район
1. 9:00 - 15:00
с.Затурці, вул.Б.Хмельницького
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
СШ №8,
Луцький навчально-реабілітаційний центр
Художні майстерні, котельня, будова концерну Каскад, магазин, АПК Конфідент, медучилище, госпіталь, Діамантбанк,Крон-інвест, міський суд, фірма Браво-плюс, Юніверсал консалтинг плюс,ТзОВ Старий замок вул. Лесі Українки, 2-26.
Луцький район
1. 09:30-17:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена
2 ПЛ-10 кВ Л-31-02 від ЛР-193 (КТП-109, 313, 607, 733, 71, 108, 110, 524, 532, 656, 728) 10:00 – 16:00 СВК "УРОЖАЙ"
(ферми с. Антонівка, с.Олександрівка),
Філія ПрАТ"Київстар" (ст.моб.зв. с. Всеволодівка), ФОП Юсюк О.М., ФОП Дмитрук Ю.Р., ФОП Смолко с. Олександрівка,
с. Антонівка,
с. Всеволодівка,
с. Охотин (Чехівщина) вул. Хутірська
Любомльський та Шацький райони
1. ЩТП-511 ПЛ-0.4 8:00-18:00
м Любомль вулВатутіна Княжа Вишнівецька
2. Л-56-01 від ПС-35 Вишнівка до ЛР-84 8:00-18:00 Магазин с.Миловань. М/П с.МилованьДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с Гуща. Клуб с.ГущаФОП Гурко Ігор Лукашович. Дитячий садок с.Гуща с Гуща с Миловань частково. с Зелений гай
3. КТП-55 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Сільська Рада с.Римачі
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
с Римачі
4. КТП-343 зПЛ-10 Л-26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 8:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна Миколаївна
ФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій Васильович
Сільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна, Школа с.Світязь, ФОП Озімок Сергій Васильович, Філія "Любомльський автодор"
Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір", Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій Йосипович
Гол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсів
ТзОВ "Екобуд-ОВВО", Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна с Світязь
5. ПЛ-10 Л-26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 8:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна Миколаївна
ФОП Галенза Петро Іванович,ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій Васильович
Сільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна,Школа с.Світязь,ФОП Озімок Сергій Васильович,Філія "Любомльський автодор"
Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір",Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій Йосипович
Гол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсів
ТзОВ "Екобуд-ОВВО", Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна сСвітязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4кВ Л-7, Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20, вул.Мазепи
вул.Героїв Крут, вул.Ломоносова 1-11,2-10, Кауркова .
Ратнівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,5 від КТП-160 09:30 - 16:30
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА(Адмінбуд, Б/к, Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП), Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович частково с. Здомишель
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-219 09:30 - 16:30
частково с. Замшани
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-84 10:30 - 15:00
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація С/Ш - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП) - Фізична особа підприємець Турчик Олеся Василівна Магазин частково с. Доманово
4. КТП-228 10:00 - 16:00
частково х. Свидово
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
Старовижівський район
1 КТП-261 Л-1 10:00 - 17:00. с Рокита: х Чабалівка,вул :Лісова.
2 КТП-169 Л-1 10:00 - 17:00 Магазин « Продуктовий Рай» .с Дубечне вул: Підварська, Костючика, Довгаля.
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-247 10:00-16:30 смт Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-8 13:00-16:30 Суд – адмінприміщення, ФОП Нагорна Н.А. – магазин, ФОП Шкадюк А.М. – аптека «Волиньфарм», друкарня, редакція газети «Народне слово» - редакція смт Турійськ вул.Луцька, площа Культури
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Федорівка, вул. Устилузька
2. 09:00-17:00
Магазин, школа ФАП магазин с. Лудин вул Зелена Шевченка Л Українки Гостинець
с. Амбуків
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Завидів вул.Підгайна, 69,201-226.
2. 10:00-16:00
с.Мишів вул.Хутірська, 1-4
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 12:00
м. Камінь- Каширський, житловий масив «Грушка»
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-169 8:30-17:00 с.Журавичі - клуб, ФАП, сільрада, церква
с,Журавичі: вул.Шевченка,10-58 ,17-57 вул.Олімпійська, вул.Грушевського
вул.Молодіжна, вул.Незалежності,1-25,
вул.Набережна,1-10,
вул.Садова,1-28,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №481 9:00-17:00 ФОП Омелянюк П.М, ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О, Релігійна громадя євангельських –християн баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
Обслуговуючий кооператив «Брестський-Пасаж» м.Ковель,
вул..Брестська,
вул..Курбаса
2. ПЛ-10кВ від Л.16-01
(ТП-1; ТП-2; ТП-360) 9:00-17:00 Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Злагода", ФО Петрусенко-Касьянова Л.В
Західна конференція церкви Адвентистів
сьомого дня в Україні, ФОП Корнійчук С.А
Сільськогосподарське ТзОВ « Дужба» смт.Голоби
вул..Колгоспна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №623
ПЛ-10кВ від Л.16-20
(ТП-615; КТП-6; КТП-5; КТП-56; КТПП-10) 9:00-17:00 ФО.Ромащук Л.М, Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, СВК"Вікторія"
ФО Чабан О.Р, ФО Ромащук Л.М
Дрозднівська сільська Рада, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви, Свято-Троїцька громада Української православної церкви ТзОВ «ВІРА-1» с.Вівчицьк, вул.Центральна , вул.Лісова
с.Дроздні
с.Гончий Брід
Локачинський район
1. 9:00 - 15:00
с.Затурці, вул.Б.Хмельницького
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
СШ №8,
Луцький навчально-реабілітаційний центр
Художні майстерні, котельня, будова концерну Каскад, магазин, АПК Конфідент, медучилище, госпіталь, Діамантбанк,Крон-інвест, міський суд, фірма Браво-плюс, Юніверсал консалтинг плюс,ТзОВ Старий замок вул. Лесі Українки, 2-26.
Луцький район
1. 09:30-17:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена
2 ПЛ-10 кВ Л-31-02 від ЛР-193 (КТП-109, 313, 607, 733, 71, 108, 110, 524, 532, 656, 728) 10:00 – 16:00 СВК "УРОЖАЙ"
(ферми с. Антонівка, с.Олександрівка),
Філія ПрАТ"Київстар" (ст.моб.зв. с. Всеволодівка), ФОП Юсюк О.М., ФОП Дмитрук Ю.Р., ФОП Смолко с. Олександрівка,
с. Антонівка,
с. Всеволодівка,
с. Охотин (Чехівщина) вул. Хутірська
Любомльський та Шацький райони
1. ЩТП-511 ПЛ-0.4 8:00-18:00
м Любомль вулВатутіна Княжа Вишнівецька
2. Л-56-01 від ПС-35 Вишнівка до ЛР-84 8:00-18:00 Магазин с.Миловань. М/П с.МилованьДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"с Гуща. Клуб с.ГущаФОП Гурко Ігор Лукашович. Дитячий садок с.Гуща с Гуща с Миловань частково. с Зелений гай
3. КТП-55 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Сільська Рада с.Римачі
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
с Римачі
4. КТП-343 зПЛ-10 Л-26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 8:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна Миколаївна
ФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій Васильович
Сільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна, Школа с.Світязь, ФОП Озімок Сергій Васильович, Філія "Любомльський автодор"
Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір", Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій Йосипович
Гол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсів
ТзОВ "Екобуд-ОВВО", Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна с Світязь
5. ПЛ-10 Л-26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 8:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна Миколаївна
ФОП Галенза Петро Іванович,ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій Васильович
Сільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна,Школа с.Світязь,ФОП Озімок Сергій Васильович,Філія "Любомльський автодор"
Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір",Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій Йосипович
Гол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсів
ТзОВ "Екобуд-ОВВО", Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна сСвітязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4кВ Л-7, Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20, вул.Мазепи
вул.Героїв Крут, вул.Ломоносова 1-11,2-10, Кауркова .
Ратнівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,5 від КТП-160 09:30 - 16:30
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА(Адмінбуд, Б/к, Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП), Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович частково с. Здомишель
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-219 09:30 - 16:30
частково с. Замшани
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-84 10:30 - 15:00
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація С/Ш - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП) - Фізична особа підприємець Турчик Олеся Василівна Магазин частково с. Доманово
4. КТП-228 10:00 - 16:00
частково х. Свидово
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
Старовижівський район
1 КТП-261 Л-1 10:00 - 17:00. с Рокита: х Чабалівка,вул :Лісова.
2 КТП-169 Л-1 10:00 - 17:00 Магазин « Продуктовий Рай» .с Дубечне вул: Підварська, Костючика, Довгаля.
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-247 10:00-16:30 смт Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-8 13:00-16:30 Суд – адмінприміщення, ФОП Нагорна Н.А. – магазин, ФОП Шкадюк А.М. – аптека «Волиньфарм», друкарня, редакція газети «Народне слово» - редакція смт Турійськ вул.Луцька, площа Культури
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині будуть відключати світло 12 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
В Україні підвищують пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 18:45
Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає
Сьогодні, 18:02
Через негоду на Волині зібрали термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій: що вирішили
Сьогодні, 17:47