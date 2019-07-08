Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА





Про це йдеться на сайті вишу.



Урочисто відкрили турнір президент Федерації ММА України у Волинській області, віце-президент Федерації ММА України Михайло Смолка, віце-президент клубу «Воїн», депутат Луцької міської ради Олег Тарасюк, президент федерації бойового самбо України у Волинській області Олександр Редько, головний суддя змагань Олексій Бондаренко, а також заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик.



В цікавих та напружених поєдинках студенти спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) Луцького НТУ стали переможцями турніру, посівши призові місця:



Солтан Велієв І місце;



Мельничук Іван І місце;



Пасич Іван І місце;



Місюк Андрій ІІ місце.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В розважальному центрі «Адреналін City» м. Луцьк 6 лютого відбувся Всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА «Воїн», в якому взяли участь понад 200 бійців з різних куточків України: Луцька, Рівного, Львова, Житомира, Києва, Одеси, Вінниці.Про це йдеться на сайті вишу.Урочисто відкрили турнір президент Федерації ММА України у Волинській області, віце-президент Федерації ММА України, віце-президент клубу «Воїн», депутат Луцької міської ради, президент федерації бойового самбо України у Волинській області, головний суддя змагань, а також заступник голови Волинської ОДАВ цікавих та напружених поєдинках студенти спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) Луцького НТУ стали переможцями турніру, посівши призові місця:І місце;І місце;І місце;ІІ місце.

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