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Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА

Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА
В розважальному центрі «Адреналін City» м. Луцьк 6 лютого відбувся Всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА «Воїн», в якому взяли участь понад 200 бійців з різних куточків України: Луцька, Рівного, Львова, Житомира, Києва, Одеси, Вінниці.

Про це йдеться на сайті вишу.

Урочисто відкрили турнір президент Федерації ММА України у Волинській області, віце-президент Федерації ММА України Михайло Смолка, віце-президент клубу «Воїн», депутат Луцької міської ради Олег Тарасюк, президент федерації бойового самбо України у Волинській області Олександр Редько, головний суддя змагань Олексій Бондаренко, а також заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик.

В цікавих та напружених поєдинках студенти спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) Луцького НТУ стали переможцями турніру, посівши призові місця:

Солтан Велієв І місце;

Мельничук Іван І місце;

Пасич Іван І місце;

Місюк Андрій ІІ місце.

Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА
Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА
Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА
Студенти луцького вишу – переможці всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств ММА


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Теги: Луцьк, спорт, студент, переможці
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