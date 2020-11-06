На деяких дорогах Волині ввели обмеження руху для вантажівок. ПЕРЕЛІК





Про це



Інформують, що рух обмежили через несприятливі погодні умови, які можуть призвести до ускладнень у русі та з міркувань безпеки дорожнього руху, а також з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.



З 16 години 11 лютого ввели обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах державного значення:



Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.



Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;



Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;



Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).



Обмеження діятимуть до закінчення стихії та забезпечення безпечного проїзду.

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