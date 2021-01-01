У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає

В обласному центрі Волині мають намір затвердити положення про роботу Луцького кликуна та запровадити День кликуна, аби відродити історичну традицію та популяризувати її.Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету, який розглянуть наступного тижня.Ініціатор популяризації кликуна – управління туризму та промоції міста.Інформують, що ідея відродження історичної традиції і популяризації кликуна полягає у тому, щоб: сприяти здійсненню історико-культурних розвідок в царині краєзнавства; увіковічнити давню та шановану професію доби Середньовіччя; відродити і зберегти культурну спадщину та історичні традиції нашого міста; створити унікальну туристичну родзинку Луцька; сприяти внутрішній і зовнішній промоції Луцька, підвищенню його туристичної привабливості.У проекті рішення повідомляють також про умови роботи осіб, які будуть виконувати функції кликунів, здійснення ними ритуалу сурмління та проголошення важливих для міста подій з В'їзної вежі Луцького замку.Зокрема, передбачають, що ритуал сурмління та проголошення кликунами важливих для міста подій з В'їзної вежі Луцького замку розпочинатиметься щороку з Дня кликуна (6 березня) і триватиме до завершення туристичного сезону.Додатково ритуал може проводитися у святкові, знаменні та пам'ятні для міста дні; у зв’язку із проведенням важливих заходів та подій.У період з 6 березня і до завершення туристичного сезону ритуал здійснюватиметьться: у будні дні один раз на добу о 12.00; у вихідні та святкові дні двічі на добу – о 12.00 і 18.00.Під час обіднього ритуалу кликун тричі сурмитиме три перші акорди приспіву пісні С. Кривенького «Волинь моя». Натомість під час вечірнього святкового ритуалу кликун вигукуватиме слова «вартую», після чого тричі сурмитиме перші три акорди приспіву пісні згаданої пісні.За потреби під час обіднього і вечірнього ритуалів кликун може оголошувати про певні події чи проведення загальноміських заходів.Кликуна залучатимуть до проведення культурно-просвітницьких та святкових заходів у місті.Наголошують також, що кликун може проголошувати особисту інформацію жителів міста (народження дитини, весілля тощо) за попередньою домовленістю.Повідомляють також, яким вимогам має відповідати людина, яка претендуватиме виконувати функції кликуна. Це має бути чоловік віком від 18 до 50 років. Він повинен мати навики гри на духових інструментах, сильний голос, бути артистичним, володіти інформацією про професію і бути обізнаним в історії міста.Оплата роботи кликуна здійснюватиметь відповідно до тристоронньої угоди між виконавчим комітетом Луцької міської ради, адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку і особою, яка виконуватиме функції кликуна.Додають, що дату 6 березня для Дня кликуна обрали не дарма. Інформують, що, відповідно до записів у луцьких замкових книгах, 6 березня 1640 р. була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання нічної сторожі (кликунів).Кликун (або глашатай) – давня професія, яка полягала в інформуванні жителів міст доби Середньовіччя (XV-XVIІ ст.). Кликуни повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт, оголошували королівські укази, сповіщали городян про збір податків тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси пішла місцева назва професії – Кликун.