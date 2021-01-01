У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.



«12 та 13 лютого у зв’язку з погодніми умовами буде організовано змішане навчання у школах: для тих дітей, які не можуть прийти у школи, – дистанційне; для тих, хто йде у школу, – повноформатне.



Педагоги працюватимуть у звичному режимі. Уроки проходитимуть згідно з розкладом.



Тим учням, які вчитимуться в онлайн-форматі, – матеріал і завдання надаватиметься через затверджені платформи і форми», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах.Про це повідомив Луцький міський голована своїй сторінці у фейсбуці.«12 та 13 лютого у зв’язку з погодніми умовами буде організовано змішане навчання у школах: для тих дітей, які не можуть прийти у школи, – дистанційне; для тих, хто йде у школу, – повноформатне.Педагоги працюватимуть у звичному режимі. Уроки проходитимуть згідно з розкладом.Тим учням, які вчитимуться в онлайн-форматі, – матеріал і завдання надаватиметься через затверджені платформи і форми», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію