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У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах

У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах
В обласному центрі Волині 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.

«12 та 13 лютого у зв’язку з погодніми умовами буде організовано змішане навчання у школах: для тих дітей, які не можуть прийти у школи, – дистанційне; для тих, хто йде у школу, – повноформатне.

Педагоги працюватимуть у звичному режимі. Уроки проходитимуть згідно з розкладом.

Тим учням, які вчитимуться в онлайн-форматі, – матеріал і завдання надаватиметься через затверджені платформи і форми», – йдеться у дописі.


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Теги: Луцьк, Ігор Поліщук, змішане навчання, дистанційне навчання, школи
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