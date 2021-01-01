У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах
Сьогодні, 17:45
В обласному центрі Волині 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
«12 та 13 лютого у зв’язку з погодніми умовами буде організовано змішане навчання у школах: для тих дітей, які не можуть прийти у школи, – дистанційне; для тих, хто йде у школу, – повноформатне.
Педагоги працюватимуть у звичному режимі. Уроки проходитимуть згідно з розкладом.
Тим учням, які вчитимуться в онлайн-форматі, – матеріал і завдання надаватиметься через затверджені платформи і форми», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
«12 та 13 лютого у зв’язку з погодніми умовами буде організовано змішане навчання у школах: для тих дітей, які не можуть прийти у школи, – дистанційне; для тих, хто йде у школу, – повноформатне.
Педагоги працюватимуть у звичному режимі. Уроки проходитимуть згідно з розкладом.
Тим учням, які вчитимуться в онлайн-форматі, – матеріал і завдання надаватиметься через затверджені платформи і форми», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає
Сьогодні, 18:02
Через негоду на Волині зібрали термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій: що вирішили
Сьогодні, 17:47
У Луцьку 12 та 13 лютого через негоду організують змішане навчання у школах
Сьогодні, 17:45
На кордоні з Польщею затримали українця, який у вантажівці переховував майже 40 тисяч євро готівки
Сьогодні, 17:39
Негода на Волині: рятувальники із заметів витягнули 2 «швидкі», 18 фур і декілька легковиків
Сьогодні, 17:17