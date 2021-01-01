Через негоду на Волині зібрали термінове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій: що вирішили





Основні рішення, прийняті під час засідання: обмеження руху транспортних засобів на окремих автодорогах місцевого і державного значення та дистанційне навчання у школах,



Зауважують, що зазначені заходи запроваджуються на найближчі два дні, доки не відступить негода.



Участь у засіданні взяли керівники райдержадміністрацій, управління ДСНС, Національної поліції у Волинській області та голови територіальних громад області.



«Давайте надавати оцінки тому, що відбувається трохи пізніше, а сьогодні-завтра попрацюємо усі разом незалежно під партійної приналежності, чи якихось інших переконань. Працюємо усі разом: правоохоронці, рятувальники, комунальні служби та всі інші», - звернувся до усіх голова ОДА Юрій Погуляйко.



Так, у ході засідання напрацювали заходи, що допоможуть мінімізувати наслідки ускладнених погодних умов у період з 11 лютого 2021 року.



Зокрема, за пропозицією начальника управління ДСНС у Волинській області Володимира Грушовінчука вирішили обмежити рух великовагового та великогабаритного транспортних засобів на автодорогах державного значення, як це вже робили до цього, а також на дорогах місцевого значення, які зазвичай найбільше страждають від снігових переметів.



Таке рішення прийняли необхідно, аби уникнути аварійних ситуацій, запобігти виникненню заторів та якнайшвидше розчистити дорогу. Бо лише за останню добу представники управління ДСНС здійснили 13 виїздів, аби визволити з снігового полону автомобілі.



«Оскільки сніг продовжуватиме йти ще добу і сніговий покрив збільшуватиметься, пропоную обмежити рух, як було вже до цього, великовантажних та великогабаритних автомобілів на основних трасах. І попередити людей, аби постояли у місцях відстою, доки дороги розчистять. Окрім цього, обмежити рух транспорту на дорогах місцевого значення, які зазвичай найбільше страждають від снігових переметів, а саме нарямок з півночі області на південь. Для прикладу, це стосується доріг Торчин – Шклинь і на село Радомишль у Луцькому районі. Не кажу – повністю зупинити, але хоча б обмежити на найближчу добу для того, щоб розчистити», - запропонував Володимир Грушовінчук.



Так, як зазначено у протоколі засідання, обмеження діятимуть:

«1) у порядку, визначеному законодавством, ввести обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення:

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин - /М-06/ на ділянці м. Володимир-Волинський – с. Павлівка;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с. Павлівка – смт Локачі;

Т-03-03 Луцьк – Радомишль –Демидівка – Дубно (в межах Волинської області);

Т-18-02 /М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклінь - /Р-17/ на ділянці смт Торчин – с. Шклінь;

Термін: на час ускладнення погодних умов



2) у порядку, визначеному законодавством, ввести обмеження руху усіх транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення:



у Луцькому районі:

а/д О 030744 Локачі – Шельвів – Линів – Кошів – Білосток – Антонівка – Забороль - /Р-22/ на ділянці Забороль – Антонівка – Білосток –Кошів – Линів – Шельвів;



у Локачинському районі:

а/д О 030745 Локачі – Хорів – Старий Загорів – Конюхи – Привітне – /Т-03-11/ – Войнин – Шельвів – Затурці на ділянках Шельвів – Войнин – Привітне, Хорів – Локачі;



Термін: на час ускладнення погодних умов».



Щодо навчання у школах, то голова ОДА Юрій Погуляйко запропонував завтра, 12 лютого, освітній процес організувати дистанційно.



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Нагадаємо, на минулому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 9 лютого 2021 року прийняли рішення, що освітній процес у навчальних закладах, до яких організовується доїзд дітей, перевести у дистанційну форму навчання. Решті школам – приймати рішення на місцях педагогічними колективами. Сьогодні ж вирішили – в абсолютно усіх школах завтра навчатимуться дистанційно.



Окрім того, очільник області запропонував установам та підприємствам, де неможливо працювати дистанційно, скорегувати робочий графік таким чином, аби розвантажити громадський транспорт та населені пункти, зменшивши скупчення людей у години пік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для мінімізації наслідків негоди на Волині 11 лютого терміново зібрали засідання регіональної комісії з питань тегногенно-екологічної безпеки та надзвичайних засідань.Основні рішення, прийняті під час засідання: обмеження руху транспортних засобів на окремих автодорогах місцевого і державного значення та дистанційне навчання у школах, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Зауважують, що зазначені заходи запроваджуються на найближчі два дні, доки не відступить негода.Участь у засіданні взяли керівники райдержадміністрацій, управління ДСНС, Національної поліції у Волинській області та голови територіальних громад області.«Давайте надавати оцінки тому, що відбувається трохи пізніше, а сьогодні-завтра попрацюємо усі разом незалежно під партійної приналежності, чи якихось інших переконань. Працюємо усі разом: правоохоронці, рятувальники, комунальні служби та всі інші», - звернувся до усіх голова ОДАТак, у ході засідання напрацювали заходи, що допоможуть мінімізувати наслідки ускладнених погодних умов у період з 11 лютого 2021 року.Зокрема, за пропозицією начальника управління ДСНС у Волинській областівирішили обмежити рух великовагового та великогабаритного транспортних засобів на автодорогах державного значення, як це вже робили до цього, а також на дорогах місцевого значення, які зазвичай найбільше страждають від снігових переметів.Таке рішення прийняли необхідно, аби уникнути аварійних ситуацій, запобігти виникненню заторів та якнайшвидше розчистити дорогу. Бо лише за останню добу представники управління ДСНС здійснили 13 виїздів, аби визволити з снігового полону автомобілі.«Оскільки сніг продовжуватиме йти ще добу і сніговий покрив збільшуватиметься, пропоную обмежити рух, як було вже до цього, великовантажних та великогабаритних автомобілів на основних трасах. І попередити людей, аби постояли у місцях відстою, доки дороги розчистять. Окрім цього, обмежити рух транспорту на дорогах місцевого значення, які зазвичай найбільше страждають від снігових переметів, а саме нарямок з півночі області на південь. Для прикладу, це стосується доріг Торчин – Шклинь і на село Радомишль у Луцькому районі. Не кажу – повністю зупинити, але хоча б обмежити на найближчу добу для того, щоб розчистити», - запропонував Володимир Грушовінчук.Так, як зазначено у протоколі засідання, обмеження діятимуть:«1) у порядку, визначеному законодавством, ввести обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення:Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин - /М-06/ на ділянці м. Володимир-Волинський – с. Павлівка;Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с. Павлівка – смт Локачі;Луцьк – Радомишль –Демидівка – Дубно (в межах Волинської області);- Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклінь - /Р-17/ на ділянці смт Торчин – с. Шклінь;на час ускладнення погодних умов2) у порядку, визначеному законодавством, ввести обмеження руху усіх транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення:а/д О 030744 Локачі – Шельвів – Линів – Кошів – Білосток – Антонівка – Забороль - /Р-22/ на ділянці Забороль – Антонівка – Білосток –Кошів – Линів – Шельвів;а/д О 030745 Локачі – Хорів – Старий Загорів – Конюхи – Привітне – /Т-03-11/ – Войнин – Шельвів – Затурці на ділянках Шельвів – Войнин – Привітне, Хорів – Локачі;на час ускладнення погодних умов».Щодо навчання у школах, то голова ОДА Юрій Погуляйко запропонував завтра, 12 лютого, освітній процес організувати дистанційно.Нагадаємо, на минулому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 9 лютого 2021 року прийняли рішення, що освітній процес у навчальних закладах, до яких організовується доїзд дітей, перевести у дистанційну форму навчання. Решті школам – приймати рішення на місцях педагогічними колективами. Сьогодні ж вирішили – в абсолютноОкрім того, очільник області запропонував установам та підприємствам, де неможливо працювати дистанційно, скорегувати робочий графік таким чином, аби розвантажити громадський транспорт та населені пункти, зменшивши скупчення людей у години пік.

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