На «бобкет» чекали півтори доби, поки не виручив «Інвестор». Історії про війну з заметами*

Із року в рік, коли місто засипає снігом, усі мешканці діляться на два типи. Перші активно нарікають на комунальні служби та чекають від них порятунку. Другі – беруть у руки лопати та самі оплачують спецтехніку, щоб розчистити доріжки і вулиці.Та коли безперервно замітає снігом кілька днів поспіль, кожна із цих позицій – виправдана. А кожна історія війни із заметами перетворюється на безцінний лайфхак.Про те, як боролися із снігом, де брали «бобкети» і як мотиватором для розчистки вулиць став американський сенатор, розповіли голови ОСББ житлових комплексів Будівельної компанії «Інвестор».Попри те, що більшість ЖК уже давно здані в експлуатацію, забудовник не залишився осторонь проблем мешканців.«Ми розуміємо, що лучанам зараз нереально самотужки лопатами очистити від снігу прибудинкові території. Тому вирішили допомогти і розчистили усі наші житлові комплекси та доїзд до них. Комфорт наших мешканців для нас дуже важливий. Також ми долучилися до прибирання вулиць міста, надали техніку, яка працювала всю ніч. Така кількість снігу, яка випала за останні дні - це надзвичайна ситуація і бізнес та активні лучани повинні допомагати», - прокоментував директор «Інвестора»«У нас невелика територія, близько 40 соток, але снігу нападало дуже багато. В понеділок частина автомобілів так і не змогла виїхати. Загалом входи до будинків і доріжки ми розчистили самі, лопатами. Але проблема залишилась із парковкою. Ми звернулися до забудовника – компанії «Інвестор» і вони швидко прислали навантажувач, «бобкет». Він розчищав парковку близько 4 годин, і я зрозумів, що вручну ми б це робили кілька днів.Як колишній заступник міського голови, я розумію проблему. І те, що її вирішити силами комунальної техніки – нереально. Місто має дбати в першу чергу про головні магістралі, лікарні і школи. Кричати на владу можна, але сніг від того не зникне. Тому переконаний, що там, де приватна територія і є ОСББ – люди мають чистити сніг своїми силами.Розкажу таку показову історію. В США власники будинків зобов’язані чистити не тільки прибудинкову територію, а й тротуари поруч. Кілька років тому було повідомлення в ЗМІ, що за нерозчищений тротуар оштрафували багаторічного сенатора Джона Маккейна. Поважна людина, ветеран війни у В’єтнамі, на той час йому було близько 80 років, і все це – неважливо. Бо є обов’язок і його треба виконувати, або самому, або когось наймати. Думаю, ми теж повинні більше відходити від переконання, що нас повинні рятувати комунальники, а ми самі будемо сидіти, склавши руки».«Наші мешканці – дуже активні і згуртовані люди. Мабуть, їх можна ставити в приклад, як організувати роботу і якусь спільну справу. Як тільки пішов сніг, усі один за одним взяли лопати і з дворів повичищали сніг. Ні від кого жодного разу не чула нарікань. Бо хто ж має чистити? Люди розуміють, що це – їхнє, приватне.А вже вулиці в «Струмочку» чистить техніка «Інвестора». Роботи тривають щодня, десь по чотири години. Тому у нас – жодних проблем із заметами, хороший доїзд і чисті тротуари».«На «Супернові» ми чистимо сніг не тільки тоді, коли вже засипало по коліна, а постійно – як тільки територію хоч трохи замітає. Цієї зими замовляли «бобкет» уже разів шість. Відповідно, зараз, коли така техніка в місті – справжній «дефіцит», у нас проблем не було. Бо ми – постійні клієнти! Ми зателефонували і підприємець, який надає таку послугу, приїхав буквально за пів години.Знаю, що не всім ОСББ вдавалося так швидко вирішити проблему і оперативно знайти «бобкет». Я працюю і з іншими будинками, то туди в кращому випадку техніка приїжджала через пів дня, а поруч – вже стояла черга з інших будинків, щоб і собі розчистити територію.Крім того, нам дуже допоміг забудовник. Кооператив та будівельна компанія «Інвестор» надали ще один «бобкет» для розчистки території і паркінгу та працівників, які лопатами розчистили доріжки. Крім того, спецтехніка прочистила в’їзд-заїзд до комплексу - вулицю Супутника. У «Супернови» – велика прибудинкова територія, тож роботи зараз немало, але завдяки таким колективним діям ми справилися і мешканці без проблем можуть добиратися додому».«Домовилися з підприємцем, щоб «бобкетом» розчистив територію. Обіцяв приїхати через кілька годин, але потім просто перестав брати трубку. Я знайшов іншого підприємця. Та сама історія. Зрештою, вони просто заблокували мій номер…Загалом шукали «бобкет» півтори доби. Поки не приїхав «Інвестор» і не розчистив, ми просто були відрізані від світу. Бо проблема була не тільки в тому, що саму територію засипало. Комунальна техніка чистила вулицю Рівненську, сніг згорнула на узбіччя і проїзд до нашого ЖК просто закрило сніговим валом. Ми пробували чистити лопатами, але це була суцільна брила з снігу і льоду.Тому я цілком підтримую ідею, що лучани мають підключатися і допомагати розчищати свої прибудинкові території, але комунальники теж повинні зважати на бічні вулиці. Коли чистять магістралі, то тим самим не загороджувати снігом виїзд з цих вулиць».