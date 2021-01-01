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12 лютого на Волині: гортаючи календар

12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у екс-депутата Волинської обласної ради, директора сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктора Шумського.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає знаного аграрія з його святом та бажає усіх можливих земних благ на життєвому шляху!

Іменинники сьогодні – Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро.

Також сьогодні святкують празник Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Три отці – ієрархи-святителі – це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. Вони передали народу чисту віру Нікейського Собору, пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.

Окрім того, сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.

За історичними даними, історія шлюбних агентств налічує більше 360 років. Перша шлюбна контора «Бюро зустрічей і адрес» була відкрита в Лондоні 29 вересня 1650 року. І з тих пір пошук дружин по оголошенню або через службу знайомств став дуже популярним.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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